Des modèles d’amphithéâtres qui fonctionnent ailleurs au Québec

Après bon nombre de détours, les élus de Saguenay ont finalement opté pour la construction d'un amphithéâtre qui remplacera le Centre Georges-Vézina. Le projet de 94 millions de dollars devrait être érigé d’ici cinq ans. Pour y parvenir, Saguenay pourrait même tendre la main à des entreprises privées. Ailleurs au Québec, des infrastructures ont été construites sous des modèles alliant le privé et le public.

À Gatineau, c’est Vision Multisports Outaouais qui gère le Centre Slush Puppie. L’organisme à but non lucratif est chapeauté par un conseil d’administration composé de neuf personnes. Il compte environ 70 employés pour les deux complexes.

Vision Multisports Outaouais, ça a commencé en 2008. Les gens dans le sport-étude d’une école secondaire de Gatineau manquaient d’espace pour une surface glacée. Ils ont décidé avec l’aide de subventions de voir s’ils pouvaient faire un complexe privé. C’est le complexe Branchaud-Brière qu’on a fait en 2012-2013. C’est un deux glaces avec une surface synthétique intérieure. C’est une infrastructure de 35 millions de dollars à l’époque , raconte le directeur général de l’organisme, Alain Gagné en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Après cette première réalisation, l'organisme a ensuite approché la Ville de Gatineau, en 2015. À ce moment, une subvention de 26,5 millions de dollars était dédiée aux Olympiques de Gatineau.

On a parti le projet d'avoir un amphithéâtre majeur avec quatre glaces. Je pense que la ville a trouvé le projet très intéressant. On avait déjà construit et géré l’autre qui allait très bien. C’est parti comme ça en 2015 , témoigne M. Gagné.

Le Centre Slush Puppie construit au coût de 102 millions de dollars a ouvert ses portes en 2021.

Le directeur général de l’organisme Vision Multisports Outaouais témoigne d’un avantage financier dans ce partenariat entre la Ville de Gatineau et l’organisme.

On a un emprunt de 37,5 millions. Le but, c’est de générer suffisamment de revenus d’exploitation pour payer l’emprunt. Nous, on génère des revenus, ce qui n’est pas nécessairement la mission de la Ville. Nous, on doit optimiser cela soir et fin de semaine et l’été. C’est une économie financière au niveau de la capitalisation de la Ville qui n’a pas à mettre ce 37,5 millions. Cela assure aussi l’optimisation de l’exploitation , présente-t-il.

Alain Gagné croit que des subventions doivent se retrouver au centre du financement d'infrastructure du genre.

Financièrement, il faut absolument avoir un emprunt non remboursable pour faire fonctionner ce modèle. L’entreprise privée ne pourrait pas financer 100 % d’une infrastructure que ce soit chez vous ou ailleurs. C'est pour ça que le but du 50, 60, 65 % de financé avec des subventions et le reste peut devenir privé. L’exploitation peut ensuite rembourser cette hypothèque , explique-t-il.

Vision Multisports Outaouais présent ailleurs au pays

L’expertise de Vision Multisports Outaouais sera bénéfique pour d’autres milieux. L’ OBNL a été approché par d’autres marchés, dont Halifax.

On a intérêt à écouter ce qui se passe. On a acquis une expertise. Le Centre Slush Puppie est l’un des plus beaux au Canada selon moi. On veut développer ça. On veut amener les gens à faire ce modèle-la , mentionne Alain Gagné.

Vision Multisports Outaouais a d’ailleurs discuté avec des représentants de la Ville de Saguenay. M. Gagné affirme que les discussions datent et qu’elles étaient plus du registre de l’information.