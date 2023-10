Des employés du Grand Vancouver pourraient déclencher une grève

Un syndicat qui représente plus de 600 employés qui travaillent en extérieur, le Syndicat des employés du district régional du Grand Vancouver (GVRDEU), en Colombie-Britannique, est en position pour déclencher une grève lundi après-midi.

Des employés syndiqués demandent de meilleurs salaires et l'amélioration de leur régime d'assurance maladie complémentaire. Ils affirment que des ajustements sont nécessaires en raison du coût élevé de la vie.

Aujourd’hui, le GVRDEU est en position légale de grève parce qu'on négocie depuis 18 mois et qu'on n'a pas eu d'entente à ce jour , déclare Bruce Campeau qui travaille comme inspecteur de projets civils pour Metro Vancouver.

Les employés veulent un contrat semblable à ceux des employés des autres municipalités comme North Vancouver et Burnaby, explique Bruce Campeau.

On a besoin d'un meilleur salaire parce que le coût de [la] vie est si cher dans cette région [en] ce [moment] avec l'inflation et les [taux d’intérêt].

Des services régionaux

Les employés de Metro Vancouver fournissent une variété de services pour l’ensemble de la région. Ils gèrent par exemple la gestion des ordures et du recyclage, le traitement et la distribution de l’eau potable, la collecte des eaux usées, les parcs régionaux et la qualité de l’air.

Dans un courriel, Metro Vancouver écrit avoir offert une augmentation salariale de 11,5 % sur trois ans et un montant forfaitaire de 2350 $. L’employeur dit vouloir une entente collective qui reconnaît la valeur des employés, mais qui est aussi abordable pour les contribuables. Le district régional du Grand Vancouver affirme qu’il n’y aura pas d’interruption des services essentiels, comme le traitement de l’eau, en cas de grève.

En tout, plus de 2000 employés à temps plein travaillent pour le district et fournissent des services aux 21 municipalités de la région de Vancouver et aux près de 2,8 millions de résidents qui y habitent.