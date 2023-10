Deux chevaux sont morts lundi matin après avoir été happés par des voitures sur l’autoroute 417 en direction ouest. La circulation était d’ailleurs au ralenti où l'incident s'est produit entre les chemins Anderson et Ramsayville.

Dans un communiqué paru lundi en fin de journée, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) écrit que peu après 1 h , tôt lundi matin, des agents sont intervenus avec les services de secours d'Ottawa alors que plusieurs véhicules ont heurté des chevaux sur l’autoroute .

Un conducteur a été transporté à l’hôpital avec des blessures qui mettent sa vie en danger , poursuit la police. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la PPO précise qu' au moins deux chevaux sont morts dans cette collision .

Selon un message publié sur Facebook par les propriétaires de la Ottawa Community Farm, mis en ligne plus tôt dans la journée de lundi, deux de leurs chevaux sont morts après s’être échappés de leur enclos.

Les chevaux Bella et Indy auraient perdu la vie suite à une collision sur l'autoroute 417 en direction ouest, tôt lundi matin, selon une publication Facebook de la Ottawa Community Farm.

Nous sommes très tristes d'informer nos clients que Bella et Indy ont été tués sur l'autoroute 417, tôt ce matin , peut-on lire dans leur message.

Les chevaux auraient ensuite franchi la clôture et ont été frappés par une voiture. Une autre voiture qui suivait derrière aurait également frappé au moins un des deux chevaux. Leurs blessures étaient tellement traumatisantes qu'ils seraient morts presque instantanément , ont décrit les propriétaires.

La police poursuit son enquête sur les chevaux happés, mais elle tente également de faire la lumière sur une autre collision qui a eu lieu samedi et qui serait liée à cet événement de lundi matin. Les collisions se sont produites sur l’autoroute 417 en direction ouest entre le chemin Anderson et le chemin Hunt Club Ouest , indique la PPO .

Dans la matinée du samedi 30 septembre, on croit qu’un véhicule a quitté la route, causant des dommages à une clôture. Le véhicule a quitté les lieux , lit-on dans le communiqué.

De leur côté, les propriétaires de la Ottawa Community Farm allèguent dans leur publication Facebook qu' un camion de livraison aurait traversé notre clôture et a quitté les lieux sans avertir qui que ce soit à propos du bris de la clôture.

Bella et Indy nous manqueront! [Ces chevaux] faisaient partie intégrante de notre famille et ont permis à plusieurs de nos clients d'apprendre à monter et à s'occuper des chevaux.