La nouvelle campagne de vaccination contre les virus respiratoires a été lancée, lundi, par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Le directeur de la santé publique pour le Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, prévoit une grande circulation des virus cet hiver. Selon lui, un nouveau vaccin peut s’avérer utile face aux variants de COVID-19 qui se sont modifiés depuis les dernières doses administrées à la population.

Il est important de remettre son immunité à jour.

La population peut désormais réserver gratuitement des rendez-vous sur la plateforme Clic Santé pour recevoir le vaccin contre la COVID-19, l’influenza ou les deux en même temps. Les citoyens peuvent aussi téléphoner au 1 866-445-0601.

Protéger les personnes à risque

M. Leduc précise que les rendez-vous seront donnés en priorité aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ils recevront leur dose dès le 10 octobre parmi les huit points de service dans la région. L’équipe mobile de la vaccination prévoit de se déplacer dans les CHSLD pour vacciner les résidents qui le désirent.

Le directeur de la santé publique précise que les rendez-vous seront donnés en priorité aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux populations à risque. Photo : iStock

Sylvain Leduc invite aussi les personnes à risque de développer des complications à la suite d’une infection à se faire vacciner. On parle des 60 ans et plus, des personnes avec des maladies chroniques, avec une immunité diminuée, mais aussi, les gens qui prennent soin, comme les travailleurs de la santé, les aidants naturels et les femmes enceintes , détaille-t-il.

Sylvain Leduc annonce que les rendez-vous seront donnés de façon prioritaire aux populations les plus vulnérables. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le CISSS considère également prioritaires les personnes qui côtoient les bébés de moins de six mois, qui côtoient des aînés, les personnes immunodéprimées et les adultes vivant en région éloignée ou isolée. Sylvain Leduc précise qu'il sera également possible pour les personnes de moins de 60 ans de prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin d’ici les prochaines semaines.

Plus de cas de COVID-19

Sylvain Leduc a confirmé que des éclosions de la COVID-19 ont été observées dans plusieurs établissements de santé au Québec. La situation est évaluée chaque semaine , assure-t-il. Pour l’instant, il estime qu'il n’y a pas d’éclosion hors de contrôle actuellement au Bas-Saint-Laurent.

À ses côtés, Isabelle Ouellet, directrice adjointe des opérations de vaccination au CISSS du Bas-Saint-Laurent, prévoit que la vaccination sera populaire cet automne. Il y a déjà eu 5000 rendez-vous qui ont été pris sur Clic Santé pour l’administration des vaccins contre la grippe, recense-t-elle. L’an dernier, 40 000 personnes ont reçu une dose de vaccin, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

En ce qui concerne l’accès à des tests de dépistage de COVID-19, les citoyens peuvent recevoir des tests gratuits dès le lundi 2 octobre dans les centres de vaccination et de dépistage et les points de service. Le CISSS ajoute que des tests ont été distribués dans des lieux stratégiques comme les milieux scolaires et les garderies.

D’après les informations de Denis Leduc