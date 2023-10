Une 17e année pour la Virée gourmande des Comptonales

La Virée gourmande des Comptonales débutera ce samedi, suivie du Grand marché des récoltes le 9 octobre. Une cinquantaine de producteurs de la région seront sur place pour l'occasion.

Chaque année, le festival accueille des milliers de visiteurs.

On utilise des destinations agrotouristiques qu'on a dans notre région, à Compton, pour accueillir 55 exposants des Cantons-de-l'Est , explique la directrice de l'événement, Julie Mayrand. Une formule gagnante depuis des années, selon elle.

Le domaine Ives Hill, la cidrerie de Compton, le verger le Gros Pierre et la fromagerie La Station sont notamment sur le circuit des Comptonales. Des exposants seront aussi installés au parc des Lions, à l'Érablière du village et au verger Ferland.

Les organisateurs attendent pas moins de 5000 visiteurs, une tendance depuis les dernières années, note Julie Mayrand.

Le Grand marché des récoltes, qui rassemblera plusieurs producteurs de l'Estrie, clôturera l'événement. Les dégustations ne seront pas possibles pour cette dernière journée de la virée.

Cette année, les aléas de la météo ont eu des répercussions sur les récoltes de l'Estrie, reconnaît Julie Mayrand. Des arbres à fruits ont notamment été affectés par des gels durant la saison. Elle assure toutefois que les producteurs ont une variété de produits à faire découvrir pendant les Comptonales.

Encore plus, il faut encourager et acheter local le plus possible. On a beaucoup d'autres enjeux agricoles qui ne sont pas juste la météo. C'est important qu'on continue.