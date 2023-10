Alors que les rumeurs d’élections persistent au Nouveau-Brunswick, la cheffe libérale Susan Holt perd sa cheffe de cabinet.

Alaina Lockhart a remis sa démission récemment et a terminé son mandat vendredi dernier, indique la directrice des communications du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Katie Beers.

Dans une déclaration transmise par courriel, Alaina Lockhart affirme vouloir consacrer plus de temps à son entreprise familiale, la microbrasserie Sussex Ale Works.

Heureusement, nous avons constitué une équipe incroyablement forte et talentueuse au sein de l'opposition pour poursuivre notre travail , écrit Mme Lockhart.

De son côté, Susan Holt l’a remerciée pour son soutien et ses conseils. Sous sa direction, nous avons connu certains de nos jours les plus réussis en tant qu'opposition officielle. Ça sera toujours un privilège d’avoir reçu ses conseils et bénéficié de son expertise , indique la déclaration de Mme Holt.

Alaina Lockhart est une ancienne députée fédérale qui a représenté la circonscription de Fundy Royal entre 2015 et 2019.

Un deuxième départ

Ce départ survient alors que le premier ministre Blaine Higgs laisse planer le doute sur ses intentions de déclencher des élections anticipées.

Il s’agit aussi du second départ d’importance au Parti libéral. En août, son président Brian Murphy a annoncé sa démission, citant le besoin pour Susan Holt d’être entourée de nouvelles personnes ayant de nouvelles idées .

Avec des informations de Marie-Ève Bégin