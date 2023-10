Début de la décontamination du site de l’ancienne zone ferroviaire

Le chantier de transformation de l’ancienne zone ferroviaire franchit une première étape. Les travaux de décontamination du site débuteront cet automne.

Il en coûtera 6,4 millions de dollars. Saguenay indique que la somme provient d’une subvention de 10 millions $ accordée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Deux appels d’offres avaient été lancés pour la surveillance de la réhabilitation environnementale et pour les travaux de réhabilitation, d’excavation et de transport des matériaux . Les entreprises Rosario Martel inc. et Englobe Corp. ont obtenu des contrats associés à ces travaux.

La décontamination faite selon le critère B permettra d’aller de l’avant avec une mixité des usages.

La Ville de Saguenay explique que les travaux débuteront dès que le plan de réhabilitation

sera approuvé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les travaux associés au projet de revitalisation de ce secteur du centre-ville de Chicoutimi se dérouleront en trois phases. L’automne sera consacré à la partie est du site soit à proximité du stationnement à étages. Le printemps permettra de s’attaquer à la portion ouest, à l’intersection de la rue Lafontaine et du boulevard du Saguenay. La dernière phase s’attardera à la portion centrale du site et au-devant de la rue du Havre.

La Ville souhaite ainsi réduire au minimum les impacts, maintenir l’accessibilité à une bonne partie du site et ne pas compromettre la tenue d’événements et de festivals.

C’est un moment très significatif pour la Ville aujourd’hui vers la revitalisation de notre centre-ville et une excellente nouvelle pour ce secteur clé pour nos citoyennes et citoyens ainsi que nos commerçants. À la suite de l’octroi des contrats de décontamination du site de l’ancienne zone ferroviaire, nous franchissons aujourd’hui une première étape importante pour la réalisation imminente d’un projet structurant pour notre municipalité , a mentionné, par voie de communiqué, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Avec l’annonce d’un nouvel aréna dans le secteur du Centre Georges-Vézina la semaine dernière, nous démontrons que le conseil municipal est prêt à passer à l’action, et surtout, qu’il est à l’écoute de sa population , a-t-elle ajouté.

En février dernier, les citoyens ont été invités à participer à des ateliers de cocréation portant sur l'avenir de ce site. L'Atelier urbain a présenté trois concepts aux participants. Le concept d'aménagement retenu devait être présenté au printemps.