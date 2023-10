Le réseau mobile est désormais accessible à l'ensemble des usagers du métro de Toronto dans les stations du centre-ville, quel que soit leur fournisseur cellulaire.

Rogers, qui a acheté l'entreprise détenant les droits pour établir un réseau cellulaire dans le métro, a annoncé que les Torontois peuvent désormais effectuer des appels, envoyer des textos et naviguer sur Internet dans les stations et tunnels de la boucle du centre-ville, ainsi que dans 10 autres stations de la ligne 2, entre Keele et Castle Frank.

Rogers devance ainsi la date limite du 3 octobre imposée en ce sens par le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne. Les concurrents Bell et TELUS ont confirmé à Radio-Canada par courriel que leurs clients reçoivent dorénavant un signal.

Le géant des télécommunications a commencé à offrir le service à ses clients au mois d'août, mais ses concurrents n'étaient pas inclus, ce qui a suscité une réaction acerbe de leur part. Rogers avait alors déclaré qu'elle s'engageait à travailler avec tous les fournisseurs pour qu'ils puissent joindre le réseau .

Le réseau mobile est accessible dans 25 stations et les tunnels de raccordement du « U » au centre-ville. Photo : Radio-Canada

Rogers compte offrir le réseau cellulaire dans tous les stations et tunnels des lignes 1 et 2 vers la fin de l'année , explique le directeur de la technologie et de l'information de la compagnie, Ron McKenzie.

Selon lui, l'ensemble de ces installations représentent un investissement qui se compte en centaines de millions de dollars . L'expérience des consommateurs se passera sans accroc, promet-il.

Tout ce que vous faites [sur le téléphone] en dehors du métro, vous pourrez le faire pendant que vous prenez le métro.

Un réseau qui devait être mis à niveau

Nous avons mis à niveau une infrastructure existante qui n'était tout simplement pas capable de prendre en charge plusieurs opérateurs , a expliqué Ron McKenzie lundi.

M. McKenzie fait référence l'infrastructure développée par l'entreprise BAI Canada depuis 2012. Depuis 2015, seuls les usagers de la compagnie Freedom Mobile pouvaient se servir de leur cellulaire dans le métro à la suite de la signature d'un contrat d'exclusivité.

Dans une déclaration, Bell se dit heureux de confirmer que nos clients, quel que soit leur type d'appareil ou leur forfait, ont désormais accès au service sans fil 5G /4G / 3G sur la CTT . Nous poursuivons le travail pour augmenter le nombre de stations et de tunnels couverts dans les mois à venir , déclare de son côté TELUS.

Un wi-fi public et gratuit pour plus d'équité, réclame une association

Une série récente d'attaques dans le métro a attiré l'attention sur l'accès au réseau mobile au cours des derniers mois, y compris au service d'urgence 911.

Une association de défense des usagers des transports torontois, TTCriders, applaudit les répercussions positives de l'annonce de lundi sur la sécurité, mais demande plus d'équité à travers l'établissement d'un service wi-fi gratuit.

C'est cher d'avoir accès au réseau cellulaire, dit sa porte-parole Shelagh Pizey-Allen, alors avoir un réseau public et gratuit à Internet est aussi important.

Shelagh Pizey-Allen est la directrice générale du groupe de défense des transports en commun TTCriders. Photo : Shelagh Pizey-Allen

Mme Pizey-Allen a d'ailleurs interpellé lundi la mairesse de Toronto, Olivia Chow, dans une lettre de doléance envoyée à la veille d'une réunion d'un comité municipal qui doit se pencher sur le développement du wi-fi public dans la Ville Reine.

Le wi-fi public dans la CTT permettra aux usagers des transports en commun de se sentir plus en sécurité et contribuera à réduire la fracture numérique.