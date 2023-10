Une femme de 79 ans assassinée dans une ressource intermédiaire de Terrebonne

Une femme de 79 ans a été retrouvée sans vie samedi en compagnie de son conjoint de 81 ans, qui était inconscient dans une des chambres de la Ressource de Lanaudière, une ressource intermédiaire située aux étages supérieurs de l'immeuble abritant la Maison l'étincelle, dans le secteur Lachenaie, à Terrebonne.

Les policiers de Terrebonne ont été appelés sur place samedi, vers 18 h, après la découverte des deux personnes inconscientes.

Sur les lieux, les services de secours ont constaté le décès de la femme de 79 ans, tandis que l’homme de 81 ans était toujours en vie. Il a été transporté au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, situé tout près des lieux du drame.

L'homme était le conjoint et le proche aidant de la victime. Il ne résidait pas dans l'immeuble.

Selon la police, il est considéré comme le principal suspect. Il n'a pas pu être interrogé parce qu'il est toujours inconscient à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur. Il aurait tenté de s'enlever la vie.

Des sources ont confirmé à Radio-Canada que le meurtre est survenu par strangulation.

Les enquêteurs de la police de Terrebonne poursuivent leurs analyses afin de déterminer les circonstances exactes et le mobile du meurtre.

Des résidents sous le choc

Ça touche tout le monde, je pense, ça touche tout le monde , a commenté une résidente, visiblement émue. Ces gens-là vivent du désespoir. C’est difficile, un être qu’on aime qui a la maladie d’Alzheimer. C’est difficile pour tout le monde, pour les employés, pour la famille, pour le proche aidant et pour la personne qui souffre. On les voit souffrir et on ne sait pas quoi faire.

Un autre voisin dans la résidence a ajouté : On n’aime pas ça. Si c’est des gens qu’on connaît, c’est encore pire, mais même si on ne les connaît pas, ce n’est pas beau.