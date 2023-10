Mort d’un jeune homme à Matane

La Sûreté du Québec souligne que l'enquête est toujours en cours concernant le décès d'une personne décédée cette fin de semaine au Riotel de Matane.

Selon la Sûreté du Québec, il s'agirait d'un jeune de 18 ans.

Les policiers ont été appelés samedi vers 11h30 après la découverte d'un corps inanimé dans une chambre de l'hôtel. La victime a été transportée à l'hôpital de Matane où sa mort a été constatée.

L'escouade des crimes majeurs de la SQ a ensuite été dépêchée sur sur place.

L’enquête a depuis été soumise au coroner pour déterminer les causes et circonstances exactes de la mort. Une autopsie devrait être réalisée et une analyse toxicologique a été demandée.