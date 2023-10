Malgré le risque de récession, les Canadiens s'attendent à dépenser 1635 $ en moyenne à Noël et durant les Fêtes cette année, que ce soit pour des cadeaux ou des voyages, selon un sondage de la firme de consultants PwC. C'est 13 % de plus qu'en 2022.

On assiste à une remontée des intentions d’achat, qui avaient chuté au début de la pandémie , indique PwC dans son rapport annuel dévoilé jeudi. Les dépenses des Fêtes restent moins élevées qu’aux États-Unis (2098 $), mais augmentent à un rythme plus soutenu.

Au Canada, c'est surtout la hausse des dépenses liées aux voyages (+31 %) qui explique les projections à la hausse cette année, explique Myles Gooding de PwC Canada.

M. Gooding, qui est aussi président du Conseil consultatif du commerce de détail à l'Université métropolitaine de Toronto, ajoute qu'il y a des « bonds » dans les intentions d'achat particulièrement chez les générations X et Z cette année.

Les membres de la génération X dépensent plus, parce qu'ils sont à l'apogée de leur carrière , raconte-t-il.

La génération Z , dit-il, ils sont nouveaux sur le marché du travail ou viennent d'avoir une promotion. Ils ont plus de revenus disponibles que les millénariaux, qui ont des familles, une maison et une hypothèque.

Il ajoute que les baby-boomers limitent leurs dépenses, parce qu'ils sont en « mode retraite » et qu'ils se dirigent vers « une période de vie à revenu fixe ».

Malgré la hausse dans les intentions d'achat, les consommateurs canadiens demeurent préoccupés par l'inflation, selon le sondage de PwC.

Le prix ressort en effet comme le facteur le plus déterminant pour les achats parmi les répondants. Huit sur dix nous disent qu’ils seront à l’affût des soldes pour compenser les augmentations récentes des coûts , indique le rapport.

David Gray, professeur en science économique à l'Université d'Ottawa, incite les Canadiens à la prudence face à la hausse des taux d'intérêt et le risque de récession. Il note que l'économie est en « stagnation totale » présentement.

Oui, vous pouvez prendre des vacances. Mais peut-être des vacances un peu moins chères , conseille-t-il. Le professeur Gray ne s'attend pas à une récession « profonde », mais le Canada n'est pas à l'abri d'un ralentissement économique, selon lui.

Méthodologie

Pour ses prévisions sur les dépenses des Fêtes, PwC a sondé 1000 consommateurs canadiens en ligne entre le 24 juillet et le 16 août, reflétant « largement la population canadienne en termes d'âge, de sexe, de province et de revenus », selon la firme. La plupart des répondants venaient de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.