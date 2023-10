Une nouvelle ressource en santé mentale pour les jeunes de l’Outaouais

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, est de passage à Gatineau pour inaugurer une ressource en santé mentale destinée aux jeunes de l’Outaouais. Les 12 à 25 ans peuvent désormais se rendre à l’Aire ouverte, sur le boulevard Saint-Raymond, s’ils en éprouvent le besoin.

L’équipe de l’Aire ouverte comprend une infirmière praticienne, une sexologue et des intervenants sociaux.

Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l’ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d’ordre relationnel, personnel ou familial , explique-t-on dans un communiqué.

Le programme Aire ouverte est déjà implanté dans d’autres régions du Québec. Il a notamment pour mission de rejoindre des jeunes qui n’ont pas l’habitude d’aller chercher de l’aide.

Ce premier point de service en Outaouais nous permettra de rejoindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont spécifiquement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de Gatineau et des environs pourront désormais en bénéficier à leur tour , écrit le ministre Carmant.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Hull, Suzanne Tremblay (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nick Persaud

Les jeunes peuvent recevoir de l’aide en personne, mais aussi par téléphone et en virtuel, selon un horaire flexible , précise-t-on sur le site web du CISSS de l’Outaouais.

La députée de Hull, Suzanne Tremblay, également présente à l’inauguration, dit avoir suivi de près le déploiement du programme dans la région.

Des jeunes se sont mobilisés et impliqués dans toutes les différentes phases de sa réalisation , se réjouit-elle.

En plus de ces jeunes, des familles et des organismes comme les Carrefours jeunesse-emploi, la Soupe populaire de Hull et des maisons des jeunes de la région ont contribué à l’ouverture de cette nouvelle ressource.