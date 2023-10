100 ans plus tard, l’amour des gâteaux Vachon va bien au-delà du Québec

Le 4 octobre 1923, Joseph-Arcade Vachon et Rose-Anna Giroux achètent une maison et tout juste à côté, une boulangerie à Sainte-Marie en Beauce pour la somme de 7000 $. C’est le début d’une grande aventure. Cent ans plus tard, la popularité et l’amour envers les petits gâteaux Vachon dépassent les frontières du Québec au pays, allant même jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ouvrir en mode plein écran Les gâteaux Vachon ont la cote dans l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont leur section réservée au supermarché Marcel Dagort. Photo : Gracieuseté : Frédéric Lahiton - SPM la 1ère

C’est lundi matin, le navire de ravitaillement accoste au quai de Saint-Pierre. Une arrivée qui signifie qu’en après-midi le présentoir des petits gâteaux Vachon est bien garni au supermarché Marcel Dagort. Saint-Pierre-et-Miquelon est le seul territoire français à vendre les pâtisseries de par sa proximité avec le Canada, soit 25 kilomètres au sud de Terre-Neuve.

Les marques connues, Jos Louis, May West, Demi-lune, Passion Flakie, Billot log sont toutes présentes avec quelques intrus seulement comme les Twinkies. Leur prix : 5,69 euros, environ 8 $ canadien. Ces gâteaux sont toujours très appréciés sur notre archipel, autant par les petits que les grands , explique Marcel-Christophe Dagort, directeur général de l’entreprise familiale qui vend les gâteaux depuis maintenant 25 ans.

Ouvrir en mode plein écran Marcel-Christophe est le directeur de la société Marcel Dagort à Saint-Pierre-et-Miquelon. Photo : Gracieuseté : Société Marcel Dagort

Plusieurs jeunes de l’archipel se rendent dans l’année en France métropolitaine comme à Paris pour poursuivre leurs études supérieures. Pour lui, ces petits gâteaux dégustés durant leur enfance leur manquent beaucoup .

Très souvent dès leur retour durant les vacances scolaires, il faut vite vite aller acheter le Jos Louis, la Demi-lune ou le Billot log.

Se faire flaki-er à Terre-Neuve

Chez les voisins au nord, à Terre-Neuve, la tradition des gâteaux Vachon est tout aussi vivante. Ces pâtisseries ont bercé l’enfance de bon nombre de Terre-Neuviens , explique Dale Jarvis, directeur d’Heritage NL, une organisation qui œuvre pour la conservation du patrimoine de la province.

Ouvrir en mode plein écran Des pâtisseries de Purity. Une entreprise de Terre-Neuve fondée en 1924, soit une année après la boulangerie Vachon. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Mais la compétition est féroce. La province a ses gâteaux Vachon à elle soit la marque Purity créée en 1924, connue pour ses biscuits jam-jam. Malgré tout, l’entreprise beauceronne a toujours eu une place importante dans les boîtes à lunch des insulaires. Vous allez en voyage ou au travail, vous avez besoin de prendre quelque chose rapidement au dépanneur, les gâteaux Vachon sont toujours là sur le bord du comptoir.

Une tradition s’est d’ailleurs transformée avec le temps dans les écoles de l’île alors que les jeunes à leur anniversaire se font flaki-er, traduction libre de l’anglais getting flakied .

Ouvrir en mode plein écran Une jeune terre-neuvienne vivant maintenant en Beauce se fait flaki-er avec un gâteau Passion Flakie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Traditionnellement à l’anniversaire d’un enfant, on trempe le bout de notre doigt dans le beurre pour le déposer sur son nez, question de le faire rire. Avec le temps, dans les écoles en particulier, c’est le gâteau Passion Flakie de Vachon qui s’est retrouvé sur le nez des enfants pour le plus grand plaisir de tous , explique Dale Jarvis.

Ce qu’on a aimé manger dans notre jeunesse et encore aujourd’hui nous ramène ces souvenirs positifs reliés à notre enfance.

Trois propriétaires se sont succédé en 100 ans La famille Vachon, qui a fondé l'entreprise le 4 octobre 1923, en a été propriétaire jusqu'en 1999. Par la suite, l'entreprise a été vendue à Saputo, qui a dirigé les destinées de la boulangerie jusqu'en 2014. Depuis ce temps, elle appartient à une filiale de l'entreprise mexicaine Grupo Bimbo.

Les pénuries de bûches de Noël au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a vécu deux années de pénuries de bûches de Noël Vachon, soit en 2018 et 2019, entre autres à cause des inondations printanières de la rivière Chaudière. C’était la folie , se rappelle Line Cormier, employée de l'Épicerie Pointe-Rocheuse, à Caraquet.

En 2019, elle avait une liste d’attente de 600 noms. Des gens d’un peu partout dans la province qui attendaient impatiemment leurs délices du temps des Fêtes. Des amis ont pris la route de Caraquet et se sont rendus jusqu’à Rimouski en faisant tous les arrêts possibles, toutes les épiceries, tous les dépanneurs pour s’en procurer.

Ouvrir en mode plein écran La minifourgonnette d’un ami de Line Cormier bien remplie de bûches de Noël de Vachon. «On l’a remplie au top!», ajoute-t-elle. Photo : Courtoisie: Line Cormier

Ouvrir en mode plein écran Une photo qui lui rappelle des souvenirs, alors que la situation est revenue à la normale depuis trois ans à l’épicerie. Photo : Courtoisie: Line Cormier Album photo: Vachon

Le chanteur country Laurie LeBlanc avait lui aussi fait des provisions lors d’un spectacle en Gaspésie en 2018. Il raconte chaque année son amour des bûches de Noël Vachon entre ses chansons dans ses spectacles. Les gens rient parce qu’ils savent que je suis un maniaque des bûches de Noël Vachon. Les gens m'envoient des messages en novembre : "Si Laurie veut des bûches, j’en ai trouvé là, là, là".

Ce n’est pas Noël s’il n’y a pas de bûches Vachon.

Ça ne s’invente pas, lors de notre appel, il avait sorti une bûche du congélateur la veille alors qu’il accueillait des amis du Québec. Je les aime tellement, j’en congèle entre 4 et 8 par année [...] On en a ouvert une pour le souper avec mes burgers sur le barbecue , lance en riant l'auteur-compositeur-interprète qui va lancer en novembre la chanson Es-tu paré pour Noël qui fait référence à son amour des bûches.

Ouvrir en mode plein écran Bûche de Noël Vachon et barbecue : la recette parfaite pour une belle soirée d’octobre pour Laurie LeBlanc. « Avec les grands-parents, tous les repas de Noël et du Jour de l’An, il y avait des bûches. On a grandi avec ça », se rappelle-t-il. Photo : Gracieuseté : Laurie LeBlanc

Le nommé au prochain gala de l’ ADISQ dans la catégorie Album de l’année multilingue et autres langues espère même arrêter en Beauce pour voir l’usine Vachon en route vers le gala à Montréal.

Un réconfort jusque dans le Nord

Une seule publication sur un site Facebook de francophones des Territoires du Nord-Ouest permet de voir l’intérêt suscité par les gâteaux Vachon. Des commentaires comme Mon grand-père était livreur chez Vachon aux préférences de chacun comme Les Jos Louis et les caramel ou Les Mille Feuilles impossible d’en avoir aux TNO , l’appartenance est grande même à 6000 kilomètres de l’usine de Sainte-Marie.

Il y a quelque chose de rassurant de les voir même aussi loin de la maison.

Comme plusieurs Québécois vivant dans une autre province, Édith Vachon Raymond aime en acheter quand la nostalgie la prend . Son copain terre-neuvien en achetait lui aussi dans sa jeunesse. C’était un de ses commentaires en voyant mon nom de famille : "Oh like the cakes!".

Ouvrir en mode plein écran Édith Vachon Raymond et son copain ont d’ailleurs « lorgné en guise de récompense » un gâteau Vachon après avoir trouvé une famille en Alberta au chiot abandonné dont ils ont hérité lors de leur évacuation en septembre. Photo : Gracieuseté : Édith Vachon Raymond

Depuis août dernier, plus de 60% de la population des Territoires du Nord-Ouest a été évacuée à cause des feux de forêt, dont celle de Hay River où elle réside. Selon Édith Vachon Raymond, les gâteaux ont eu la cote auprès des évacués pour un réconfort familier lors des dernières semaines.

Des recettes inspirées

À Calgary, en Alberta, Julie Van Rosendaal ne se fait pas prier pour cuisiner des pâtisseries en s’inspirant des gâteaux Vachon. Quand j’étais jeune, je suppliais ma mère d’en acheter , lance la chroniqueuse culinaire et auteure de livres de cuisine.

Ouvrir en mode plein écran Une pointe du gâteau Jos Louis de Julie Van Rosendaal. Photo : Courtoisie: Julie Van Rosendaal

Le Jos Louis demeure son préféré. Je gardais mon argent de poche pour aller m’en acheter un au dépanneur 7-eleven . Elle décide un jour d’en cuisiner un format géant, la réaction est telle qu’elle décide de le transformer en gâteau. Sur son blogue de CBC (Nouvelle fenêtre), on peut y trouver les ingrédients, mais aussi des recettes maison de Billot log ou de Passion Flakie.

Ouvrir en mode plein écran La recette maison du billot log de Julie Van Rosendaal. Photo : Courtoisie: Julie Van Rosendaal

Les petits gâteaux Vachon font partie de la vie des Albertains depuis si longtemps, raconte-t-elle. Un constat qui peut s’appliquer d’un océan à l’autre du pays.