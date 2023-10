Une formation de sensibilisation aux enjeux autochtones pour les avocats de la N.-É.

Les avocats de la Nouvelle-Écosse devront suivre une formation interculturelle de sensibilisation et de compétences portant sur les enjeux et les questions autochtones.

Les premières formations seront offertes ce mois-ci. Il s'agit d'une des actions prises par le Barreau de la Nouvelle-Écosse dans la foulée des recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

Selon la directrice des opérations et de la gouvernance au Barreau, Jacqueline Mullenger, les six ateliers d'une heure chacun permettront à ses membres de mieux servir leurs clients et de comprendre le vécut des gens des Premières Nations.

Mais cela vous donne vraiment un point de départ pour commencer à comprendre l'histoire des peuples autochtones au Canada, les pensionnats , indique Mme Mullenger. Cela ne vous rendra pas soudainement compétent sur le plan culturel, mais c'est un pas en avant.

La formation ne vise pas seulement les communautés mi'kmaw, mais l'ensemble des communautés au pays. La prochaine étape serait d'offrir une formation plus régionale aux avocats de la Nouvelle-Écosse.

D'après un reportage de CBC