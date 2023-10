De plus en plus de vols à l’étalage en épicerie

Le vol à l’étalage est de plus en plus présent à l’Intermarché de Laterrière. Des bouteilles d’alcool, des fromages et de la viande figurent parmi les éléments de prédilection qui sont dérobés. Mais aucun département n’échappe à crime qui ne date pas d’hier

Bien qu’ils soient difficilement chiffrables, les vols s'élèvent à plus de 200 $ chaque semaine dans ce commerce.

Ce qu’on a constaté récemment, c’est de plus en plus jeune, des enfants de 7-8 ans. Cela nous a vraiment surpris. Je ne pense pas que ce soit par rapport à la réalité d’aujourd’hui, ce n’est pas à cause de la hausse de la nourriture, mais plutôt des défis qu’ils se lançaient , témoigne le propriétaire, Sébastien Blackburn.

Les vols de marchandise peuvent être commis par des clients, des employés, mais également par des livreurs.

Souvent, les clients nous disent : je soupçonne ce client d’avoir volé quelque chose. On retourne voir sur nos caméras. On a un beau système de caméras, mais on ne peut pas toujours être dessus. Nous aussi, on surveille un peu partout , explique M. Blackburn.

Le propriétaire de l’Intermarché de Laterrière confirme qu’il y a peu de moyens qui existent pour prévenir le vol à l’étalage.

C’est d’être le plus à l'affût possible. C’est souvent les plus fins qui ont les poches bien pleines. Et on s’est fait avoir , indique-t-il.

Au fil des années, Sébastien Blackburn a même dû bannir certains clients en raison de vols.

C’est arrivé et ça va encore arriver. C’est triste. Souvent, ce sont des clients qui viennent au magasin depuis longtemps. Après 20 ans, quand tu dois mettre un client dehors parce que tu te rends compte qu’il te volait depuis tout ce temps, tu te dis que c’est terrible. C’est décevant , confie-t-il.

Le propriétaire du supermarché est d’avis que le vol à l’étalage continuera d’augmenter notamment en raison de l’augmentation du coût du panier d’épicerie.