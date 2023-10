Le maire de Cochrane, Peter Politis, qualifie de “raisonnable” le coût pour les contribuables de la récente entente conclue avec environ 60 employés municipaux, représentés par la section 71 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Dans une déclaration faite dimanche, le maire Politis a donné des détails de l’entente qui a été acceptée par les employés le 22 septembre, mettant ainsi fin à une grève de huit semaines.

Selon la déclaration, l’entente de quatre ans comprend des augmentations salariales de 2% la première année, 3% la deuxième, 2,75% la troisième et 2,5% la quatrième.

Le maire Politis souligne que cela représente une augmentation d’environ trois quarts d’un pour cent par rapport à la position de départ de la ville.

Publicité

Même s'il y aura de nombreux débats sur la perspective et sa signification, la Ville et le Conseil sont satisfaits que l'impact soit raisonnable et gérable, tout en offrant aux employés le soulagement dont ils ont tant besoin face aux turbulences de la pandémie. Un résultat équilibré et équitable , indique le maire Politis.

M. Politis a indiqué qu’il a fait cette déclaration au nom du conseil pour faire des remerciements indispensables et assurer une transparence et une communication continue avec le public .

Notre défi en tant que ville et conseil était de trouver un équilibre en étant justes envers nos employés, qui nous tiennent à cœur et que nous respectons, tout en étant justes envers le public qui en fin de compte paie pour cela, alors qu'eux aussi essaient de naviguer ces temps volatiles et instables.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Cochrane Peter Politis a fait une déclaration dimanche au sujet de la récente entente avec ses employés syndiqués. Photo : Radio-Canada / CBC

Le maire a aussi remercié le public pour sa patience et sa compréhension tout au long de cette épreuve .

M. Politis affirme vouloir tourner la page et commencer un nouveau chapitre.

Nous savons que les émotions et les sentiments personnels sont forts lors d’une grève. Il est important pour nous tous de nous élever au-dessus et de ne rien prendre personnellement.

Le syndicat avait aussi exprimé sa satisfaction lors de la ratification de l’entente.

Publicité

Ça a été une longue lutte, mais nos membres ont persévéré et ont maintenu la pression sur la Ville, et maintenant nous avons un nouveau contrat qui met fin à la grève , avait déclaré la présidente de la section locale du syndicat, Lyne Nolet.

Je suis tellement fière des membres et du comité de négociation , avait-elle indiqué en ajoutant que les employés avaient hâte de retourner au travail.

Ce retour s’est effectué le 25 septembre.