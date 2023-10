Le salaire minimum passe à 15,30 $ par heure au Manitoba

Les travailleurs au Manitoba gagneront maintenant au moins 15,30 $ par heure. Ceci représente une augmentation par rapport à l'ancien salaire minimum de 14,15 $, mais selon des organismes de lutte contre la pauvreté, cette hausse n’est toujours pas suffisante pour vivre.

Selon le Centre canadien de politiques alternatives, le salaire suffisant qu'il faudrait pour vivre à Winnipeg est de 18,34 $ par heure, soit un peu plus de trois dollars de plus que le nouveau salaire minimum. Ce chiffre est d'ailleurs établi dans le dernier rapport de cet organisme (Nouvelle fenêtre) (en anglais), en 2022.

De son côté, la co-directrice de l’organisme de lutte contre la pauvreté SEED Winnipeg, Louise Simbandumwe, indique que les aides pour les personnes sans emploi sont faibles et que certains services sont disponibles uniquement en ligne, les rendant par conséquent inaccessibles pour les personnes qui n'ont ni téléphone ni Internet.

Il y a trop de gens qui passent à travers les mailles du filet et qui se trouvent dans une situation désespérée , estime-t-elle.

Avec cette nouvelle hausse, le Manitoba devient la troisième province ayant le salaire minimum le plus élevé au pays. Le Manitoba est devancé par la Colombie-Britannique et l'Ontario, qui versent respectivement 16,75 $ et 16,55 $ de l'heure aux travailleurs au salaire minimum, selon le Conseil canadien du commerce de détail (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La dernière augmentation du salaire minimum au Manitoba remonte à avril 2023, lorsqu’il est passé de 13,50 $ à 14,15 $ de l’heure.

Un défi pour les petites entreprises

Bien que cette augmentation bénéfique aux travailleurs, cela constitue un défi pour les petites entreprises qui devront lutter contre l'inflation, croit le président-directeur général de la Chambre de commerce du Manitoba, Chuck Davidson.

Il indique qu'une entreprise pourrait devoir décider d'embaucher moins de personnes ou de réduire le temps de travail de son personnel si elle ne peut plus payer le salaire minimum à ses employés.

Chuck Davidson ajoute que les entreprises pourraient aussi augmenter le prix de leurs produits afin de pouvoir continuer d'opérer.

Nous ne sommes pas contre l’augmentation du salaire minimum, mais nous disons qu'il faut aussi trouver un équilibre , nuance Chuck Davidson. On ne peut pas tout mettre sur le dos des propriétaires de petites entreprises.

Outre le Manitoba, le salaire minimum a aussi augmenté à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, sur l'Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan le 1er octobre.