Selon des organismes de la Mauricie, les aînés font toujours face à d’importants défis en 2023. Les défis les plus notables sont la solitude ainsi que l’aspect financier.

Selon le président régional de la Fédération de l’âge d’or du Québec en Mauricie, Yves Bouchard, les enjeux financiers sont très importants pour ses membres.

Il avance que la pension de la vieillesse devrait d’abord être bonifiée pour l’ensemble des retraités. Elle l’est actuellement pour les 75 ans et plus. Il souhaiterait aussi que des incitatifs financiers soient instaurés pour inciter les retraités à revenir sur le marché du travail. Yves Bouchard croit que le marché du travail pourrait bénéficier de leur expérience.

Qu’est-ce que la FADOQ?

Il s'agit d'un regroupement de personnes de 50 ans et plus qui ont décidé de se rencontrer, se regrouper, partager des loisirs et briser la solitude. 30 000 membres sont actifs en Mauricie.