Une étude d’impact liste les bénéfices du sentier Transcanadien à Edmonton

Une étude d’impact, commanditée par Sentier Transcanadien, et intitulée « les bénéfices de relier les Canadiens », assure que la partie du sentier Transcanadien qui traverse Edmonton produit chaque année des bénéfices économiques, environnementaux et de santé publique considérables.

Le sentier Amisk Waciw Meskanaw (Beaver Hill Road) est le plus long sentier de vallée fluviale en Amérique du Nord. Il fait 75 km et longe la rivière Saskatchewan Nord.

Il y a tellement d'avantages qui ne sont peut-être pas évidents de prime abord, comme la diversité économique et la création d'emplois , explique Kristine Archibald, directrice générale de la River Valley Alliance, un organisme à but non lucratif basé à Edmonton qui milite pour l'expansion du sentier Amisk Waciw Meskanaw.

L’étude a été menée par Econsult Solutions, une société basée à Philadelphie spécialisée dans les services de conseil économique et d'analyse pour des gouvernements, entreprises et organismes à but non lucratif. Elle a conclu que le sentier génère 1,2 million de dollars en bénéfices environnementaux.

Cela attribue une valeur économique aux bénéfices pour l'écosystème , dit Kristine Archibald. [Le sentier] contribue à des services environnementaux essentiels comme l'atténuation des inondations [et] la séquestration du carbone grâce à tous les espaces verts et aux arbres.

Le sentier génère aussi 145 millions de dollars en bénéfices économiques, conclut l’étude. Selon Kristine Archibald, cela est attribuable au fait que le sentier, terminé à 75 %, se situe dans le plus long système de vallées fluviales d'Amérique du Nord. Une fois terminé, le sentier a un potentiel de destination touristique durable et de créations d’emplois, ajoute-t-elle.

Enfin, l’étude estime que le sentier apporte 3,9 millions de dollars en bénéfices de santé publique. Kristine Archibald mentionne la marche, la course à pied, la randonnée, le vélo, la raquette et le ski de fond qui ont lieu sur le sentier.

Selon la PDG de Sentier Transcanadien, Eleanor McMahon, le sentier aide les résidents à moins utiliser leurs voitures et les encourage à marcher ou à faire du vélo. Chaque fois que nous pouvons inciter les gens à délaisser leurs voitures et à marcher ou à faire du vélo, vous économisez de l'argent. À long terme, nous contribuons à la santé publique et réduisons nos émissions [de gaz à effet de serre].

Il existe encore 25 km à achever et aucun calendrier n’a été dévoilé, selon Kristine Archibald qui précise néanmoins que son organisme aimerait que cela soit fait dans la décennie. Le projet coûterait 18 millions de dollars, probablement partagés entre les municipalités, la province et le fédéral. Sentier Transcanadien est également prêt à financer une partie du projet, assure sa PDG .

Avec les informations de Dennis Kovtun