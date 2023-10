Dans un monde où presque tout se fait en ligne, comment les personnes plus âgée naviguent à travers les codes QR et les applications mobiles? Certains y vont de débrouillardise et d'autres assument leur méconnaissance numérique.

Ginette Laflamme va bientôt souffler ses 71 bougies, mais elle ne possède toujours pas de téléphone cellulaire. À une époque où un rabais, des billets pour un spectacle ou encore un menu de restaurant sont parfois exclusivement en ligne, ce n'est pas toujours facile pour elle de s'y retrouver.

Si un restaurant ne peut pas me donner un menu et qu'il me sert seulement de cette façon-là. Je vais aller à l'autre qui va me servir dans mes besoins , explique-t-elle.

Christine Rousseau constate que des aînés ont bien du mal à s'adapter à la réalité numérique.

La présidente du Conseil d'administration de la Maison des Grands-Parents de Sherbrooke, Christine Rousseau, constate que la technologie peut être une source d'angoisse pour certains aînés.

Il y en a qui ont peur de faire des gaffes, il y en qui ont peur de faire planter leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone.

Certains aînés, comme Luc Carrière, 67 ans, sont toutefois plus à l'aise avec la technologie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a l'habitude de venir en aide à ses proches lorsqu'il en ont besoin.

Ce n'est pas évident pour ces personnes-là. On dirait que justement elles sont exclues , déplore-t-il.

Le défi d'avoir accès aux rabais

Des commerces comme la boulangerie boulangerie Délices et Passions Johnny Farah utilise des applications mobiles pour contrer le gaspillage alimentaire. En quelques clics, les clients peuvent se procurer un panier d'aliments invendus à moindre coût.

Une manœuvre qui peut sembler simple, mais qui demeure plus compliquée pour bien des aînés, habitués aux circulaires pour retrouver les rabais.

Le propriétaire de la boulangerie, Johnny Farah relate toutefois que certains sont bien astucieux.

Souvent ils viennent des personnes qui disent ''ah c'est ma fille, c'est ma petite fille, c'est mon petit fils qui m'a acheté ça'' , raconte-t-il.

Pour la professeure adjointe au département de marketing de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, Gabrielle Patry-Beaudoin, l'accompagnement par les proches reste une des meilleures solutions pour inclure les personnes moins à l'aise avec la technologie.

Elle plaide aussi pour un bon affichage en magasin. On voit ça présentement dans les épiceries, il y a des étagères avec des produits qui vont bientôt expirer, alors ils sont mis en rabais, c'est peut-être juste de le publiciser pour les plus petits commerces aussi, puis d'indiquer qu'ils ont ces produits-là , illustre-t-elle.

Entre-temps, la popularisation des cours pour apprendre à bien se servir des outils technologiques reste aussi une avenue intéressante pour aider les aînés à s'ouvrir aux possibilités du numérique.

D'après le reportage de Zoé Bellehumeur