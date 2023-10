Près de 500 000 dollars amassés contre le cancer du sein à Saskatoon et à Regina

La Course à la vie CIBC en Saskatchewan a réuni dimanche à Saskatoon et à Regina plus d’un millier de coureurs, qui ont uni leurs forces pour amasser des fonds pour les personnes atteintes du cancer du sein.

Près de 500 000 dollars ont été collectés en Saskatchewan et plus de 14,5 millions de dollars à travers le pays. L’année dernière, la course avait permis de récolter plus de 13 millions de dollars.

Ces fonds seront utilisés notamment pour financer la recherche sur le cancer du sein au Canada et aider des milliers de personnes à suivre leur traitement contre ce type de cancer.

Les athlètes avaient le choix entre deux itinéraires en Saskatchewan : un de 1 km et un autre de 5 km.

Dans la foule de gilets roses, on retrouve Carmen Prokop, qui a reçu un diagnostic du cancer en janvier dernier. J'étais très anxieuse d'entendre le mot chimiothérapie, c'était un peu inattendu , lance la participante qui a couru 5 km.

Elle participait pour la première fois à la Course à la vie CIBC, et l’ambiance l'a convaincue de revenir l’année prochaine, confie-t-elle.

Je suis sans mot de voir tout le monde s’unir et encourager les personnes qui traversent la même chose que moi.

Elle était accompagnée de ses proches et de ses collègues. Grâce à eux, elle ne s’est jamais sentie seule, raconte la participante.

Ouvrir en mode plein écran Carmen Prokop a amassé avec son équipe plus de 6000 dollars pour la Course à la vie CIBC. Photo : Pier-Olivier Nadeau

Ian Jeffrey Kennedy fait partie de ses collègues et il était important pour lui de courir à ses côtés

Nous voulons lui montrer que nous pouvons faire quelque chose de petit pour l'encourager, et être à ses côtés pendant qu'elle accomplit quelque chose de beaucoup plus grand.

Vous n’êtes pas seules

La directrice de l’engagement communautaire de la Course, Susanna Panabaker, explique que l’objectif derrière l’événement est de se rassembler pour les personnes touchées.

C'est vraiment important pour eux de se réunir et d'avoir ce sentiment de communauté et d'appartenance pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur combat , explique-t-elle.

Selon la Société canadienne du cancer, une femme sur huit recevra un diagnostic du cancer du sein, le deuxième type de cancer le plus meurtrier chez les Canadiennes.

Bien que rare, la directrice rappelle que les hommes peuvent également avoir un diagnostic du cancer du sein.