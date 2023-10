Des Français renouent avec leurs racines familiales en Saskatchewan

David Albert-Brunet, un généalogiste français, voyage dans l'Ouest canadien jusqu'à la mi-octobre avec cinq membres de sa famille. Ce périple leur permettra entre autres de mieux comprendre leur histoire familiale, et de visiter des membres de leur famille en Saskatchewan.

Les ancêtres de David Albert-Brunet ont quitté le village français de Sammarçolles, en 1895, dans l'espoir de trouver une vie meilleure à Domremy, en Saskatchewan.

Ils ont vu l’opportunité de quitter la pauvreté, parce qu'ils ne possédaient que 1,93 hectare en France. [...] Après 6 ans d'installation [en Saskatchewan], ils avaient plus de 700 hectares , illustre-t-il.

David Albert-Brunet a commencé à étudier cet héritage familial dès l’âge de 10 ans. Un chemin qui le mènera éventuellement à devenir généalogiste.

Ouvrir en mode plein écran David Albert-Brunet a voyagé de Poitiers, en France, afin de venir en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Mon arrière-grand-tante m’avait annoncé qu’on avait de la famille au Canada. [...] Je me suis dit: il faut qu'on arrive à les retrouver , relate-t-il.

Publicité

Un périple dans l’Ouest canadien

Le périple sur les traces des racines familiales se poursuivra dans les prochains jours, notamment à Prince Albert, Domremy, Edmonton, Lac la biche, et la région de Calgary.

Un arrêt important du voyage est prévu à Saint-Brieux, afin de suivre les traces d'un de leurs cousins.

Il a eu une vie un peu, même très romanesque, étant tombé amoureux d’une femme mariée avec qui il a eu des enfants. Ça l’a fait partir en Alberta ou il a fini ses jours. Une de ses filles est devenue religieuse, et elle a fini ses jours à Saint-Brieux , explique le généalogiste.

Dimanche, une messe a été célébrée à l’intention de la famille à la cathédrale Holy Rosary de Regina, et le tout a été suivi d’une cousinade.

David-Albert Brunet dit qu’un premier voyage du même type avait été effectué en 2013 en Saskatchewan avec une quinzaine de membres de la famille.

Un échange avec les cousins canadiens qu’il compte bien répéter dans le futur.