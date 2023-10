Les Franco-Manitobains pleurent Armand Bédard, un défenseur des droits linguistiques

Le décès d’Armand Bédard, figure de la francophonie manitobaine, rappelle à la communauté ses multiples batailles pour la préservation des droits linguistiques.

L’ancien directeur général de la Commission nationale des parents francophones entre 1993 et 1998 est décédé le 24 septembre à l’âge de 79 ans.

L’enseignant de formation a mis ses compétences professionnelles au service de l’éducation et du développement économique.

Je travaillais étroitement avec Armand , dit Gilbert Savard, ami et ancien collègue du disparu.

Et puis pour moi, ça a été un grand homme, un homme grand aussi évidemment, mais un très grand homme.

Visionnaire engagé, il a œuvré pendant des décennies au sein de la Fédération provinciale des comités de parents du Manitoba (FPCP) pour l’enseignement en français dans la province et pour la gestion scolaire des écoles francophones.

Il est venu à la Fédération avec beaucoup de force, de ténacité, puis un grand acharnement au travail. Et puis un grand amour pour la francophonie manitobaine , indique Gilbert Savard.

Gilbert Savard, ami et ancien collègue d'Armand Bédard décrit ce dernier comme « un grand homme et un homme grand ».

Alors directeur général FPCP , il est le stratège derrière les négociations avec le gouvernement provincial et l’un des instigateurs du mouvement national de mobilisation des parents.

Le grand défi, c'était le gouvernement provincial qui refusait de reconnaître que l'article 23 de la charte nous donnait le droit à la gestion de nos établissements scolaires , note M. Savard.

Raymond Poirier, retraité et ancien ami d'Armand Bédard.

Après un premier revers juridique au Manitoba, Armand Bédard se tourne vers la Cour suprême où il remporte une victoire confirmant le droit des francophones du Manitoba de gérer leurs écoles ; même si la province a traîné les pieds.

C'est Armand, vraiment, qui était le mastermind [maître à penser]en arrière de cette affaire là. C'est lui qui préparait la cause avec les avocats pour aller en Cour suprême. Puis là, on a gagné la gestion scolaire en Cour suprême , se rappelle Raymond Poirier, un ami et ancien collègue.

Un leadership que lui reconnaît aussi le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge.

C'était un stratège. C'était quelqu'un qui apportait de nouvelles idées à des situations et c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à faire avancer l'éducation française francophone à l’échelle du pays , affirme-t-il.

Donc son legs, c'est un système qui continue à croître, à grandir, qui accueille de plus en plus d'étudiants francophones.

Un hommage sera rendu à Armand Bédard le 7 octobre prochain.

Avec les informations de Richard Sabeh