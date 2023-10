L’ONU s’inspire de Montréal en économie sociale

Montréal accueille cette semaine le quatrième symposium du Groupe de travail inter-agences des Nations unies sur l’Économie sociale et solidaire. L’UNTFSSE devra concevoir un plan d’action basé sur l’expertise québécoise en matière d’économie sociale. « Une reconnaissance de la force du Québec », se réjouit la ville.

Il s'agit de la première réunion de l’UNTFSSE à la suite de la résolution Promouvoir l'économie sociale et solidaire pour un développement durable, qui a été adoptée à l’ONU le 18 avril 2023. La résolution vise à reconnaître l'économie sociale et solidaire comme contributeur essentiel à la réalisation des Objectifs de développement durable.

Un changement de paradigme important pour aider l’humanité à progresser vers un développement véritablement durable , écrit la Ville de Montréal dans un document.

Plus de 70 experts provenant de 16 agences de l'ONU, des ministres des pays signataires de la résolution et des acteurs de l'économie sociale seront réunis à ce quatrième symposium qui se déroulera à l’hôtel Omni Mont-Royal.

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire?

Intervenant dans tous les secteurs économiques, les entités de l'économie sociale et solidaire peuvent être des coopératives, des associations ou des organismes à but non lucratif. Au Québec, on compte plus de 11 200 entreprises d’économies sociales. Selon les données les plus récentes de l'Institut de la statistique du Québec, ce secteur génère plus de 47,8 milliards de dollars en revenus et est lié à 220 000 emplois.