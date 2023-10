Fermeture lundi du Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française

Le Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française à Saskatoon n’ouvrira pas lundi en raison d’une infiltration d’eau dans l'établissement, informe le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) dans un communiqué dimanche.

De l’eau s’est infiltrée dans l’école et dans la garderie à la suite de la pluie de cette fin de semaine alors qu’une entreprise réalise actuellement des travaux sur la toiture de l’école , précise le communiqué.

Le CEF évoque une erreur de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, et affirme travailler pour régler le problème.

Nous faisons tout notre possible pour remédier à la situation rapidement et permettre à nos élèves de retourner dans leurs classes et reprendre leurs cours , mentionne le directeur général du CEF , Ronald Ajavon.