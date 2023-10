Des entreprises locales le long de la rivière Petitcodiac, au Nouveau-Brunswick, joignent leurs forces pour être compétitives. Elles contribuent à transformer Memramcook en destination agrotouristique de choix.

Par exemple, Crooked River, à Memramcook, met ses terres à la disposition de la microbrasserie Cavok Brewing Co, basée à Dieppe, pour la plantation de houblons.

C’est vraiment une belle expérience. Ils s'installent sur la propriété , explique Dominique Gauvin, directrice communications et marketing de Crooked River. Ils déclenchent les houblons un à un et la bière est faite après.

Dominique Gauvin est la directrice communications et marketing de la ferme Crooked River, à Memramcook. Photo : Radio-Canada

On vient juste de récolter les houblons , dit Serge Basque, copropriétaire de Cavok. En novembre, on va sortir cette bière. C’est disponible chez nous en automne, et l’été suivant c’est aussi disponible chez Crooked River.

Un véritable partenariat gagnant-gagnant qui favorise le développement d’une économie locale.

Le fait que les microbrasseries s’entraident beaucoup, vendent les produits locaux des autres, c'est bon pour nos entreprises et pour le mouvement des produits locaux , remarque Serge Nadeau, l’autre copropriétaire de Cavok.

Serge Nadeau (à gauche) et Serge Basque (à droite) sont les copropriétaires de la microbrasserie Cavok Brewing Co. Photo : Radio-Canada

La ferme Crooked River a bien réussi à diversifier ses activités depuis son ouverture, il y a quatre ans. Ç’a été vite après qu’on a planté notre verger de camerises qu’on a décidé de se lancer dans la distillation , raconte Dominique Gauvin.

Un circuit conduisant sur les terres agricoles est envisagé pour amener les visiteurs à découvrir l'origine de tout ce qu'ils consomment.

On aime souvent dire, quand on fait les tours, d'où viennent nos produits, où ils ont été sourcés , dit Dominique Gauvin. C’est super important que le monde sache la pleine histoire et pas juste le produit lui-même .

D’après le reportage de Babatundé Lawani