Compétition amicale de kayak sur la rivière aux Sables

Une cinquantaine de kayakistes québécois et ontariens se sont affrontés lors d’une compétition amicale de slalom en eau vive, qui s’est déroulée dimanche sur la rivière aux Sables dans l’arrondissement de Jonquière.

L’épreuve marquait la fin d’une semaine d’entraînements et d’ateliers. Le parcours naturel, situé près de l’ancienne auberge Cépal, se distingue et est apprécié par les participants, dont Callum Bender. J'ai adoré, c'est super le fun. C'est une belle ambiance, super amusant!

Le Club de kayak de la rivière aux Sables, organisateur de l’événement, espère que l’engouement pour le sport attirera les investissements. Le président, Xavier Vigeant, aimerait redonner au site son lustre d’antan, lui qui avait accueilli les Championnats du monde en 1979.

Même si Saguenay a acquis une partie du terrain de l'ancienne auberge l'an dernier et qu'elle a signifié sa volonté d’améliorer le secteur, rien n'a été fait jusqu'à présent.

Pour que ce site là soit utilisé, il faut avoir des investissements en premier lieu parce qu'il y a des travaux à faire ici. Entre autres, il faut travailler les berges et faire de l'enrochement. On a perdu notre stationnement. Malgré les promesses de la Ville de Saguenay qui s'est engagée à le reconstruire en 2023, on n’a toujours rien , note M. Vigeant.

Les kayakistes aimeraient eux aussi voir la rivière aux Sables atteindre son plein potentiel.

C'est vraiment quelque chose d'important. On a un bijou à Cépal. Ça fait au-dessus de 20 ans que c'est reconnu dans le monde de l'eau vive. C'est naturel et c'est là pour nous , fait valoir la kayakiste Geneviève Brassard.

Le Club de kayak de la rivière aux Sables espère tenir des événements de plus grande envergure, comme les qualifications pour le championnat canadien, au printemps prochain.

D’après le reportage de Béatrice Rooney