Un festival des récoltes familial et communautaire à Edmonton

À Edmonton, ce dimanche, un festival des récoltes mêle des activités familiales à des levées de fonds pour soutenir les communautés de la capitale albertaine.

Nous avons des joueurs de violons, des citrouilles, des [jeux] pour lancer des haches, des jeux de poches et un labyrinthe pour les enfants , énumère Wanda Crantz, la directrice du centre commercial Currents of Windermere, où se tient l’événement.

Elle dit s’attendre à recevoir entre 2000 et 3000 personnes cette année pendant les festivités, une bonne nouvelle pour les organismes de charité également présents. L’hiver approche et ils ont besoin de dons , insiste-t-elle.

Par exemple, l’organisme Hope Mission, qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance, espère récolter un camion entier de vêtements pour cette population marginalisée, mentionne la directrice de centre commercial.

Aider les animaux aussi

Les humains ne sont pas les seuls à nécessiter des soins à l’approche des températures froides. Le refuge de la Second Chance Animal Rescue Society (SCARS) doit s'occuper de plus de 500 animaux, ce qui place l’organisme en « situation de crise ».

Nous essayons simplement d’aider le plus d’animaux possible et de les faire adopter , affirme Kristin Keeling, une bénévole du refuge.

Elle révèle aussi que les adoptions d’animaux ont ralenti un petit peu , mais la bénévole espère que la présence du refuge à l'événement va permettre à la population de se sensibiliser à leur cause.

Les bénévoles vont dire qu’ils ont parlé à quelqu’un pour faire un don ou [rejoindre l’organisme], et ces personnes vont en parler ensuite avec d’autres personnes et faire du bouche-à-oreille.

Ce sentiment est partagé par Suraya Hudson, la directrice des opérations pour la fondation d’aide alimentaire Leftovers à Edmonton.