Feux de forêt : la fumée pourrait avoir eu des effets sur les plantes et les animaux

Selon des chercheurs, si les humains pouvaient éviter la fumée des feux de forêt de l’été en prenant certaines dispositions, comme le port du masque, les animaux sauvages et les plantes y ont échappé difficilement, ce qui a probablement dû avoir des répercussions sur leur santé.

La spécialiste de la santé des espèces sauvages de la Saskatchewan Iga Stasiak explique que les animaux subissent les mêmes effets de la fumée que les humains, évoquant des problèmes respiratoires et la fatigue.

L’experte note que les oiseaux sont particulièrement exposés.

Les oiseaux possèdent un système respiratoire plus efficace, alors ils peuvent absorber beaucoup plus facilement les toxines de la fumée et ont plus de mal à se débarrasser des particules , explique-t-elle.

Les oiseaux devraient subir les conséquences de la fumée en Saskatchewan cet été, selon des chercheurs.

Mme Stasiak affirme aussi que la fumée peut avoir un impact sur le comportement des animaux sauvages, en agissant négativement sur leurs sens de la vue et de l'odorat.

La capacité à trouver du fourrage, à trouver des partenaires en fonction de la période de l'année, la reproduction, ces types d'activités peuvent être touchés , précise-t-elle.

La chercheuse estime qu'il était important de surveiller le bétail et les animaux de compagnie pour détecter d’éventuelles difficultés respiratoires ou écoulements oculaires.

Les plantes, les autres victimes de la fumée

Par ailleurs, le spécialiste des cultures fruitières de la province, Forrest Scharf, explique que la fumée dense peut avoir des répercussions négatives sur tous les types de plantes.

L'ozone, un gaz formé par la rencontre entre les rayons solaires et l'oxygène, peut endommager les feuilles des plantes. Selon M. Scharf, la fumée peut également avoir un impact sur la photosynthèse.

Il y a moins de lumière solaire qui descend et qui est absorbée par les plantes , mentionne-t-il, ce qui ne permet pas aux plantes de bien pousser.

Raju Soolanayakanahally, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saskatoon, ajoute que la fumée assèche l'atmosphère, ce qui fait croire aux plantes qu'elles subissent une sécheresse.

Ainsi, elles ferment les minuscules pores à la surface de leurs feuilles qui gardent l’eau stockée, au lieu de la libérer dans l’atmosphère.

La fumée pourrait nuire aussi à la croissance des plantes. (Photo d'archives)

Selon M. Soolanayakanahally, cela peut avoir un impact sur la croissance des plantes.

Même une simple exposition de 30 minutes à la fumée peut réduire la photosynthèse de moitié , informe-t-il.

Probablement du positif

Mais l’expert Forrest Scharf voit des effets bénéfiques sur les plantes, car la fumée provoque la formation d’un filet photosynthétique qui tout en dispersant les rayons du soleil évite le stress thermique aux plantes. Ainsi, celles-ci peuvent réaliser la photosynthèse de manière plus efficace.

Pour M. Scharf, la fumée peut aussi ralentir l'évaporation de l'humidité des plantes et du sol environnant.

M. Soolanayakanahally indique que la fumée peut également stimuler la germination dans les zones touchées par les incendies de forêt, en redonnant vie aux terres carbonisées, ajoutant que des études ont montré que la fumée peut également accélérer le mûrissement des fruits, tels que les bananes.

Dans tous les cas, Raju Soolanayakanahally souligne que les données de la Commission canadienne des grains à la fin de l'année donneront un bel aperçu sur les effets de la fumée sur les cultures.

L’expert surveille particulièrement les cultures fruitières.

S'ils n'ont pas la possibilité d'envoyer des nutriments aux racines, ils pourraient ne pas passer l'hiver aussi efficacement , dit-il.

Quant aux animaux, la spécialiste de la santé des espèces sauvages de la Saskatchewan Iga Stasiak affirme que les personnes qui signalent des observations d'animaux sur les applications et les données photographiques aideront les chercheurs à déterminer l'impact que la fumée a pu avoir sur les déplacements de la faune dans la province.

La Saskatchewan a connu une année record en matière d'incendies de forêt et de fumée. L’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan estime à 1,9 million d'hectares, l’étendue de terres brûlées au 28 septembre. Le précédent record de 1,7 million d'hectares avait été établi en 2015.

Les records du nombre d'heures d'observation de la fumée ont également été dépassés dans toute la province, soit plus de 250 heures pour Regina, plus de 300 pour Saskatoon et près de 850 pour La Ronge en date du 24 septembre.

Avec les informations d'Ethan William