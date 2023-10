« On est envahis », dit un Albertain, après 3 ans de plaintes pour fermer un Airbnb

Un résident du quartier Belgravia d’Edmonton dénonce la multiplication des logements locatifs à court terme de type Airbnb dans la capitale albertaine et leur manque d'encadrement. Il dit s'être plaint pendant trois ans avant que l'un d'entre eux, dont il était voisin, soit retiré de la plateforme.

Après leur emménagement, Devon Beggs et sa compagne ont découvert que le demi-duplex qui se trouvait à côté de leur maison était divisé en deux logements loués sur Airbnb. L'un se trouvait sur les deux étages du haut, l'autre au sous-sol.

Fêtes bruyantes, déchets en décomposition, voitures stationnées devant leur entrée, allées et venues d’inconnus à toute heure de la journée : le couple a décrit ce qu'il a enduré à une conférence de presse sur les enjeux de logements de la ville, le 22 septembre dernier, organisée par le conseiller municipal Michael Janz.

On a eu un sentiment constant d’envahissement et de désordre sans fin, en vivant à côté d’une propriété comme celle-ci , a affirmé Devon Beggs.

L’Edmontonien affirme n’avoir jamais rencontré le propriétaire de cet espace. Il a toutefois vu sur Internet que ce dernier avait plusieurs autres logements en location sur Airbnb, à Edmonton. Devon Beggs explique s’être plaint à de nombreuses reprises à la police et avoir contacté la plateforme Airbnb à cet effet, mais les réponses qu'il a obtenues n’ont pas été satisfaisantes, selon lui.

Dans une déclaration, Airbnb a déclaré que les deux annonces de logements concernées sont désormais retirées de la plateforme Les problèmes soulevés sont inacceptables, après une enquête, nous avons retiré l'un d'entre eux , a affirmé un porte-parole d'Airbnb. Le second logement avait également déjà été suspendu, selon Airbnb.

Photo : afp via getty images / JOHN MACDOUGALL

On est envahis par ces espaces

Pour Devon Beggs, les actions de Airbnb ne vont toutefois pas régler le problème plus large que représentent ces locations, qui se multiplient.

Pour moi, ces hôtels fantômes ne doivent plus exister.

La famille qui vivait [aux étages] du dessus, il y a quelques semaines, a appelé la police parce que les gens qui étaient au sous-sol faisaient la fête, c'est dire à quel point ils étaient bruyants.

On est envahis par ces espaces. La mentalité des gens, c’est de dire : "On a payé pour être ici, on peut faire ce que l’on veut". Quelqu’un qui m’a dit ça l’autre jour, quand je lui ai demandé de faire moins de bruit.