NPD et libéraux tentent de rallier le vote à deux jours des élections au Manitoba

À deux jours des élections provinciales du 3 octobre au Manitoba, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral tentent de mobiliser les électeurs afin qu'ils votent en faveur du changement.

Le NPD a organisé dimanche une activité avec plusieurs centaines de militants rassemblés à l'intérieur de l'école secondaire Maples Collegiate, à Winnipeg. Dans son discours, Wab Kinew a appelé à l'unité.

Le PC veut que vous pensiez que le Canada et le Manitoba seront divisés pour toujours, que nous ne pouvons pas apprendre des erreurs de notre histoire et que nous ne pouvons pas avoir un meilleur avenir. Prouvons-leur le contraire , a-t-il lancé à une foule galvanisée.

Les annonces du PC n'attaquent pas seulement les gens visés, elles minent tous les Manitobains.

Wab Kinew a également indiqué qu'il s'agit du scrutin provincial le plus important de notre vie et a appelé les électeurs à exercer leur droit de vote.

Je ne demande pas seulement votre vote. Je vous demande de croire en la puissance de votre vote. Je vous demande de croire en un meilleur avenir. Je vous demande de croire en nous et que nous formons une province et un Manitoba , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du NPD, Wab Kinew, salue ses militants à la fin de son discours dimanche à l'école secondaire Maples Collegiate, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Kevin Nepitabo

Dans son discours d'une vingtaine de minutes prononcé uniquement en anglais, il a également rappelé les principaux engagements de son parti, entre autres en matière de santé, de réduction du coût de la vie et de lutte contre la criminalité.

Il a aussi rappelé la promesse de son parti de financer les fouilles au dépotoir de Prairie Green pour retrouver les dépouilles d'au moins deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé, parce que tout le monde est important dans cette province .

Plus tôt en journée, les libéraux avaient réitéré leur message afin que les électeurs votent selon leurs valeurs et évitent l'idée du simple vote stratégique pour défaire les progressistes-conservateurs.

Votre vote pour un candidat libéral est important et peut changer les choses. Il n'est pas nécessaire de voter pour le NPD pour arrêter les progressistes-conservateurs , a affirmé Dougald Lamont en français lors d'une conférence de presse au parc Boyd, dans la circonscription de Burrows, à Winnipeg.

Annonce libérale pour l'immigration

Par ailleurs, le chef libéral a annoncé des mesures pour accroître l'immigration dans la province, pour améliorer les services destinés aux immigrants et pour réduire les barrières financières afin de faciliter leur installation dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Entouré de candidats, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a fait une annonce pour accueillir davantage d'immigrants au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Brittany Greenslade

Si son parti est porté au pouvoir, Dougald Lamont souhaite augmenter la cible d'immigration francophone, favoriser l'arrivée d'immigrants qualifiés et négocier avec Ottawa pour que le Manitoba puisse accueillir plus d'immigrants par le truchement du Programme des candidats du Manitoba. De plus, il veut également négocier avec le fédéral un volet amélioré de regroupement familial.

On veut grandir la communauté franco-manitobaine pour être la plus grande communauté francophone à l'ouest du Canada , a-t-il indiqué. Quand la famille vient ici, les gens restent ici, ça fait une grande différence dans la rétention des immigrants.

Dougald Lamont souhaite également réduire les frais de demande dans le Programme des candidats du Manitoba de 500 $ à 50 $.

La cheffe du Parti progressiste-conservateur, Heather Stefanson, n'a pas tenu d'activité médiatique dimanche.