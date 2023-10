Mort de Thomas Audet : entente à l’amiable entre la famille et le CIUSSS

Plus de sept ans après la mort du petit Thomas Audet, qui a rendu l'âme alors qu'il faisait l'objet d'un signalement à la DPJ, le combat de sa famille prend fin. Radio-Canada a appris qu'un règlement à l'amiable a été conclu avec le CIUSSS, qui était visé par une poursuite de plus d’un million de dollars.

Le grand-père de Thomas Audet, André Simard, est soulagé. La famille n'aura pas à raconter de nouveau l’histoire devant les tribunaux.

On a vécu la mort de Thomas, une enquête préliminaire et une enquête publique. On n'avait pas le goût d'aller vers un autre procès , dit M. Simard.

Depuis 2019, cinq membres de la famille réclamaient plus d'un million de dollars au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, reprochant à la DPJ et à l'hôpital de Chicoutimi d'avoir laissé passer le petit, qui n'avait même pas deux ans, entre les mailles du système. Cette poursuite devait être entendue à la fin du mois, mais les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente.

Ouvrir en mode plein écran Le grand-père de Thomas Audet. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

C'est donc la fin d'une très longue bataille. Malgré tout, la famille ne pourra jamais vraiment être en paix, car, si l'enquête publique présidée par la coroner Géhane Kamel a confirmé que Thomas Audet était mort d'un traumatisme abdominal contondant, elle n'a cependant pas permis de prouver par quoi ou par qui le coup fatal avait été asséné.

Au bout de la ligne, nous, ce qu'on a récolté, c'est qu'on a un enfant au cimetière et un dossier qui est dans les crimes non résolus. Pour le reste de nos jours, ça va nous hanter , mentionne le grand-père de l’enfant.

André Simard est amer, malgré le soulagement apporté par l’entente à l'amiable. Il a de la difficulté à accepter que personne n’ait été puni dans cette affaire.