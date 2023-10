L’Union des communautés arméniennes du Québec a organisé dimanche un rassemblement à la Place du Canada, au centre-ville de Montréal, en solidarité avec les Arméniens qui ont fui le Haut-Karabakh depuis le 19 septembre.

Plus de 100 000 personnes ont quitté la région depuis la capitulation des séparatistes arméniens en raison d'une attaque-surprise de l’Azerbaïdjan, il y a près de deux semaines.

À Montréal, les manifestants rassemblés dénoncent le retour des forces de Bakou au Haut-Karabakh.

Georges Tsovikian est l'un des organisateurs de la manifestation. Il critique le gouvernement du président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, qui, avant l'attaque, avait instauré un blocus qui a empêché le ravitaillement du Haut-Karabakh pendant dix mois.

En Arménie, les Arméniens ont vécu une agression armée, avant cela c’était 10 mois de blocus, donc sans nourriture, sans médicaments. Donc, déjà leur état de santé était très fragile et avec l’agression armée qui a duré 24 heures finalement ils ont décidé de simplement quitter avant de revivre le massacre total , explique-t-il.

Il espère que ce rassemblement poussera le gouvernement canadien à agir pour sanctionner l’Azerbaïdjan.

On peut tweeter et faire des communiqués comme on veut, à la fin de la journée, une dictature comme la dictature Aliev a besoin de conséquences et des vraies conséquences, c’est vraiment avec des sanctions.