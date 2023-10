Le Quai des arts de Carleton-sur-Mer célèbre 20 ans de culture

Le Quai des arts de Carleton-sur-Mer célèbre en 2023 ses 20 ans. L'infrastructure est devenue un véritable pôle culturel dans la Baie-des-Chaleurs au cours de ces deux décennies.

Le Quai des arts est une propriété de la Ville depuis 2021. Le bâtiment municipal abrite à ce jour de nombreux organismes, dont le Théâtre À tour de rôle, le diffuseur de spectacles Maximum 90, le Centre d'artistes Vaste et Vague et la bibliothèque municipale Gabrielle-Bernard-Dubé.

Deux journées d’activités gratuites y étaient proposées cette fin de semaine pour souligner ce 20e anniversaire.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, estime qu’il s’agit d’un lieu important qui témoigne du dynamisme culturel de la Ville ainsi que de son histoire.

C’est vraiment un bâtiment mythique, c’est un haut lieu de la culture à Carleton-sur-Mer, [...] un beau mélange entre l’éducation et la culture.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes présentes dimanche au Quai des arts ont notamment pu assister à une causerie avec l'auteur et documentariste Carl Leblanc, originaire de Nouvelle. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Alain Bernier est directeur du développement économique et touristique à la Ville de Carleton-sur-Mer. Il a été durant neuf ans président du Centre de production et de diffusion culturelle de Carleton, l'organisme qui a porté le projet de construction du Quai des arts, baptisé ainsi lors de son inauguration.

Ouvrir en mode plein écran Alain Bernier, responsable du développement économique et touristique à la Ville de Carleton-sur-Mer, a été impliqué de près dans le projet du Quai des arts. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Bernier rappelle qu’à l’époque où l’idée du projet a été lancée, Carleton et Saint-Omer n’étaient pas encore fusionnés, de sorte que l’infrastructure était destinée à desservir une population d’environ 2600 citoyens.

C’était très ambitieux, un si gros bâtiment dédié à la culture. D’ailleurs, ça a été nommé comme un modèle exemplaire au Québec par le ministère de la Culture.

Si plusieurs années ont été nécessaires pour amasser le financement nécessaire à la concrétisation du Quai des arts, M. Bernier estime que le jeu en a valu la chandelle. En même temps, les années ont permis de peaufiner le projet, de faire quelque chose qui répond vraiment aux besoins des organismes .

Ouvrir en mode plein écran Le futur Quai des arts, photographié durant les travaux de construction Photo : Gracieuseté de Jean-Luc Gendron

Après de nombreux travaux effectués depuis 2021 par la Ville, le Quai des arts se veut encore à ce jour en constante évolution. Des réflexions sont en cours avec les organismes qui occupent des locaux sur place au sujet du réaménagement du foyer, qui accueille différents événements.

On veut le dynamiser le foyer avec les besoins de 2023, voir comment on peut l’améliorer, le rendre encore plus convivial , explique le maire Lapointe.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, a pris la parole dimanche dans le cadre d'une activité organisée pour souligner les 20 ans du Quai des arts. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La construction du Quai des arts a coûté 5,8 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars du provincial, 900 000 $ du fédéral, 300 000 $ du Cégep de la Gaspésie et des Îles et 250 000 $ de la Ville de Carleton-sur-Mer. La balance des fonds nécessaires, soit environ 125 000 $, a été récoltée auprès de différents donateurs issus du milieu.

Pour les petits… et les grands!

Le Quai des arts est annexé aux locaux du Cégep de la Gaspésie et des Îles. L'écrivaine et enseignante de littérature retraitée du campus collégial de Carleton-sur-Mer, France Cayouette, soutient d’ailleurs que cette proximité a eu un rôle déterminant dans le développement du programme d'Arts, lettres et communication.

Ouvrir en mode plein écran L'autrice et poète France Cayouette était présente pour célébrer les 20 ans du Quai des arts et a pu témoigner de son importance dans le parcours des étudiants. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ça a vraiment orienté notre vision du développement de ce programme-là, qui est devenu un programme davantage multidisciplinaire et qui offrait beaucoup d’opportunités aux étudiants, à la clientèle que l’on visait , indique celle qui est aussi poète et écrivaine.

On pouvait dire à ces jeunes-là qui envisageaient de venir chez nous ‘’vous allez pouvoir profiter d’infrastructures professionnelles du Quai des arts, par exemple, vous aurez l’opportunité de faire des expositions en arts visuels dans un milieu professionnel, vous allez pouvoir présenter des pièces de théâtre ou des spectacles d'une autre nature dans le studio’’.

Monique Frappier dirigeait l’école primaire Bourg durant la construction du lieu de diffusion culturelle, débutée en avril 2002. Si elle a souvenir des inconvénients découlant du chantier, Mme Frappier garde surtout en mémoire la certitude que l'infrastructure, inaugurée l’année suivante, ferait une différence.

Ouvrir en mode plein écran Monique Frappier a été pendant plusieurs années la directrice de l'école Bourg, à deux pas du Quai des arts. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les nouveaux lieux amenaient en effet de nombreuses possibilités, notamment celle de présenter aux élèves des productions culturelles plus seulement juste dans le gymnase, mais dans une vraie salle de spectacles.

On savait que c’était quelque chose d’important pour nous, pour toute la communauté et pour les élèves aussi.

Valérie Allard, une résidente de Carleton-sur-Mer, était présente aux activités entourant le 20e anniversaire du Quai des arts, dimanche. La dame n’avait d’ailleurs que de bons mots pour le lieu de diffusion culturelle, qu’elle considère comme essentiel.

Ouvrir en mode plein écran La salle de spectacles du Quai des arts de Carleton-sur-Mer Photo : Radio-Canada

Je pense qu’on peut parler de nourriture intellectuelle, de nourriture culturelle, avec l’amalgame de tous les organismes qui sont ensemble ici et qui offrent leurs produits aux citoyens de Carleton-sur-Mer , lance-t-elle.

Avec les informations d'Isabelle Larose