Lente reprise du transport interurbain par autobus

Le transport interurbain par autobus ne s'est pas encore totalement remis de la pandémie.

Un peu partout au Québec, la fréquence des trajets est réduite, certains ont même carrément disparu. Le transporteur régional Intercar n'échappe pas au phénomène.

Les trajets entre Saguenay et Québec sont deux fois moins fréquents qu'avant la pandémie.

Le président d’Intercar, Hugo Gilbert, admet que la reprise est lente dans l'industrie.

Encore aujourd’hui, on est dans la relance, le rattrapage. Les habitudes des gens ont beaucoup changé, on pense seulement aux rencontres virtuelles, au fait aussi que les gens ont trouvé d’autres moyens pendant la COVID de voyager parce qu’on était absent puis on a laissé le marché sans vraiment de présence de notre côté.

Ouvrir en mode plein écran Hugo Gilbert, président du Groupe Intercar Photo : Groupe Intercar

Malgré tout, Hugo Gilbert estime que le système de transport interurbain est fonctionnel et rentable.

Assurément, dans les régions qui sont plus éloignées, à moins grande densité, il y a un problème de rentabilité pour un transporteur privé, mais il y a des corridors qui sont très bien occupés de notre côté et chez les autres transporteurs interurbains qui permettent d'avoir une rentabilité certaine et d’assurer les liaisons qui sont correctes.

Si les affaires vont lentement depuis plus de trois ans, Intercar observe des signes encourageants.

Depuis quelques mois, on sent quand même un taux d’occupation dans nos véhicules qui nous encourage pour la suite , assure Hugo Gilbert.

Ce dernier croit que sa compagnie pourrait bientôt ajouter de nouvelles liaisons entre Québec et Saguenay.

On réfléchit. Probablement que dans les prochains mois, on va revenir à trois allers-retours par jour, mais est-ce qu’on va reprendre le même niveau qu’avant la pandémie partout sur notre réseau? Ça, d’après moi, ça va peut-être prendre quelques années , avance-t-il.

D'après une entrevue de Jean-François Coulombe