De nouvelles saveurs de galettes de sarrasin à Louiseville

Il s'agissait de la première fin de semaine du maintenant bien connu Festival de la galette de Louiseville. Après 44 ans, le sarrasin continue d'attirer des milliers de visiteurs et des nouvelles manières de manger des galettes ne cessent de s'inscrire au menu.

Le festival prend place du 29 septembre au 8 octobre.

Cette année, l'organisation a dû refuser certains kiosques devant un trop grand nombre d'inscriptions.

Le président du festival, André Auger, affirme que le festival a une capacité d'accueil de 70 à 75 kiosques. Ce sont donc une vingtaine d'exposants qui se sont vus refuser un espace.

La sélection est faite en fonction de la provenance des exposants. Il y a une volonté d'accueillir le plus d'artisans locaux possible. M. Auger explique aussi que dans la mesure du possible, l'organisation tente de ne pas mettre les exposants en compétition, et donc d'avoir une variété d'offres de produits.

Selon le président du festival, ce sont près de 190 000 personnes qui se déplacent à Louiseville pour manger des galettes. Et dès la première fin de semaine, les gens étaient déjà au rendez-vous.

Il y a toujours des gens pour qui c'est la première fois.

Après tant d'années, de nouvelles façons de déguster la galette de sarrasin continuent d'apparaître. À la graisse de rôtis, jambon fromage, crettons ou encore la classique beurre et mélasse, toutes les manières se valent nous rassurent le président. Il y en a pour tous les goûts , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Nombreuses sont les personnes qui se sont déplacées pour manger une galette de sarrasin lors de la première fin de semaine de la 44e édition du Festival. Photo : Radio-Canada

L'amour du sarrasin outre-De mer

À l’occasion du Festival de la galette, la Confrérie des Sarrasins de Louiseville , un groupe faisant la promotion du sarrasin dans la région, a accueilli une confrérie belge, les Marcheurs de Napoléon.

L’échange entre les deux groupes existe depuis plusieurs années déjà, et les deux confréries se visitent mutuellement.

Ouvrir en mode plein écran La Confrérie des Sarrasins a défilé lors du Festival de la galette à Louiseville. Photo : Radio-Canada

Leurs échanges ont pour but de discuter du sarrasin ainsi que des produits qui en sont dérivés. Les Marcheurs de Napoléon ont même développé une bière au sarrasin à l’effigie de Louiseville.

Le grand maître de la confrérie des Sarrasins, Marc H. Plante affirme que leur objectif est de revaloriser un produit qui a un peu été oublié avec les années.

On veut le ramener sur la table, soit par des produits dérivés, soit dans les recettes, mais surtout faire honneur à cette partie d l'histoire qui est la nôtre.

L’amour du sarrasin semble être très présent puisque tant les confréries que l’organisation du Festival de la galette souhaitent développer davantage de produits issus du sarrasin.