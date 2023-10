La Course à la vie fracasse ses objectifs à Val-d’Or

La Course à la vie CIBC a permis d'amasser plus de 73 000 $ pour la recherche contre le cancer du sein dimanche matin à Val-d'Or.

Plus de 350 participants ont pris part à cette course dans les sentiers de la Forêt récréative.

On est extrêmement contents, a commenté Anick Veillette, directrice de la course. On prévoyait 200 participants et on espérait amasser 40 000 $. La réponse des gens a été formidable. On voit que le cancer touche beaucoup de gens de près ou de loin.

Diagnostiquée d’un cancer du sein il y a un an, Anick Veillette et un groupe de ses amies ont accepté de prendre cette course en main après avoir pris part à la 8e édition, en 2022.

Aujourd’hui en rémission de son cancer, cette Valdorienne est bien placée pour comprendre l’importance de la recherche alors que 15 femmes décèdent chaque jour d’un cancer du sein au Canada.

La recherche avance bien, mais il y a encore du progrès à faire, souligne la directrice. Si on recule de 20 ans, avec mon type de cancer, s'il n'y avait pas de recherche, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est la recherche qui a permis de trouver une thérapie ciblée pour mon type de cancer. C'est extrêmement important.

Ouvrir en mode plein écran La Course à la vie CIBC de Val-d'Or de la Société canadienne du cancer a eu lieu dans la Forêt récréative. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un habitué de cette course, Jean-Sébastien Gilbert, tenait à prendre le départ de la course avec les membres de sa famille dimanche.

C'est une cause qui rallie toutes les familles, lance-t-il. Dans notre cas, on a vécu notre lot avec la maladie. C'est une manière de se soutenir et de souhaiter un jour qu'il y ait des cures pour tous ces problèmes-là.

En s’impliquant dans cette cause, Anick Veillette espère que son propre combat contre le cancer pourra servir de source d'inspiration.