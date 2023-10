À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, près d'une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dimanche matin dans les locaux du Cercle culturel de l’Amitié de Rimouski afin de briser l’isolement et de rappeler aux élus les problèmes auxquels font face les aînés.

Cette rencontre découle d’une initiative de la députée de Rimouski et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, qui souhaitait prendre le pouls de la situation directement auprès des aînés de sa circonscription.

Plus on se voit, plus on se rencontre et plus on développe de l’empathie envers les aînés.

En tant que députée, je me suis dit : pourquoi ne pas prendre le temps de rencontrer les gens et d’échanger sur leur quotidien pour pouvoir mieux amener leurs préoccupations à Québec? indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a organisé une rencontre avec des aînés de sa circonscription. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Pour la plupart des personnes présentes lors de ce rassemblement, l’isolement, les effets de l’inflation et la mobilité sont des problèmes sur lesquels les élus doivent se pencher afin de leur assurer une qualité de vie décente.

Le coût de la vie a augmenté, et quand on est serré financièrement, rares sont les sorties qui impliquent de dépenser de l’argent. À ce moment-là, les aînés prennent la décision de rester à la maison , explique une des bénévoles du Cercle culturel de l’Amitié, Marie-Jeanne Lévesque.

L’inflation a un double impact pour les personnes âgées, car en plus d’affecter leur portefeuille, ça réduit leur cercle d’entraide.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Jeanne Lévesque est bénévole pour le Cercle culturel de l'Amitié de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Pour d’autres, cette rencontre a également été une occasion de discuter de projets et de solutions afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Il devrait y avoir des allègements, des avantages, pour les personnes de 65 ans et plus. Passé cet âge-là, on a travaillé quarante à cinquante ans, donc laissez-nous tranquilles, on a le droit d’avoir la paix , estime un des participants au rassemblement, Fred Marclay.

Il aimerait entre autres la gratuité des services de transport en commun et des allègements d'impôt pour ce groupe d’âge.

Pour sa part, le président du Cercle culturel de l’Amitié de Rimouski, Gilbert Rivard, est quotidiennement témoin d’injustices envers les aînés. Il souhaiterait que le bien-être des personnes âgées soit au cœur des priorités de la société, en plus de celles des élus.

On devrait tous se soucier de nos aînés parce qu’il y a des problèmes en ce qui concerne les logements et le transport. Aussi, dans certaines résidences [pour personnes âgées], on ne traite pas les aînés comme ils le devraient et ce n’est pas correct , affirme-t-il.

Avec les informations de Perrine Bullant