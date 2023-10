Une vague de cambriolages dans les lieux de culte bouddhistes inquiète

Accueillir des étrangers dans les lieux de culte a toujours été une valeur fondamentale de la communauté bouddhiste de Toronto, selon Chemi Lhamo. Mais une vague de cambriolages qui vise les temples de la communauté complique les choses.

Les endroits censés être les plus ouverts doivent maintenant prendre des précautions , déclare Mme Lhamo, organisatrice au Centre culturel tibétain canadien et porte-parole du Centre bouddhiste Gajang.

Une série récente de méfaits dans les lieux de culte du Grand Toronto a forcé le Centre bouddhiste, qui se trouve sur l'avenue Jameson, ainsi que d'autres institutions similaires, à renforcer leur sécurité. Cela se traduit notamment par un contrôle accru des nouveaux visiteurs.

C'est vraiment triste parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il ne reste pas beaucoup d'endroits sûrs, pas beaucoup d’espaces libres , exprime-t-elle avec regret.

Entre le 21 juillet et le 9 septembre, les policiers des régions de Peel et de York ont signalé sept cambriolages et vols dans des temples bouddhistes, des monastères et des centres de méditation. Jusqu'à présent, aucune arrestation n'a été effectuée, et les gestionnaires de ces lieux de culte ont refusé de commenter. Ils affirment avoir peur de possibles représailles.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers de la région de Peel ont publié des photos de trois suspects d'un cambriolage qui a eu lieu le 9 septembre. Il n'y a toujours pas eu d'arrestations. (Archives) Photo : Police régionale de Peel

Des experts et des membres de la communauté bouddhiste se disent attristés par la situation.

L’attrait du gain

Un communiqué de la police de Peel explique que, dans un de ces cambriolages, des suspects ont dérobé de l'argent et endommagé la propriété. Dans un autre cas, les suspects ont sollicité une bénédiction avant de dérober un coffre-fort et de prendre la fuite.

Les temples bouddhistes et les monastères ne sont pas les seuls lieux de culte visés. Les données de la police indiquent qu'il y a eu 29 cambriolages dans des centres religieux de la région de Peel depuis le début de l'année.

Les autorités estiment que les incidents récents sont motivés par des gains financiers et ne sont pas traités comme des crimes haineux. Les enquêteurs sont à la recherche de suspects, mais aucune arrestation n'a encore eu lieu.

Les policiers de Toronto ont déclaré être en contact avec d'autres services de police et effectuer des patrouilles générales, notamment en dehors des heures d'ouverture, dans les zones où se trouvent les lieux de culte.

En général, ce sont des endroits très accueillants et ouverts , souligne Mme Lhamo. Voir [...] de tels cambriolages [est] assez décourageant.

Des dons en espèces

Antoine Panaioti, expert en philosophie bouddhiste à l'Université métropolitaine de Toronto, affirme que tous les lieux de culte bouddhiste dépendent de dons en espèces, ce qui pourrait les rendre vulnérables.

Ce n'est pas seulement l'idée qu'il y a de l'argent sur place qui rend ces lieux de culte des cibles faciles pour le crime, explique Timothy Bryan, professeur adjoint de sociologie à l'Université de Toronto, spécialisé dans la recherche sur la lutte contre les crimes haineux.

Ouvrir en mode plein écran Timothy Bryan est professeur adjoint de sociologie à l'Université de Toronto. Photo : Radio-Canada / offerte par Timothy Bryan

Il souligne que les valeurs fondamentales de la religion, à savoir l'ouverture et l'accueil, avec le désir de répondre aux besoins des gens , ont également un impact.

On peut avoir un phénomène où des communautés sont ciblées parce qu'il y a une perception qu'elles sont des victimes faciles , ajoute M. Bryan.

Bien que la police ne considère pas ces incidents comme des crimes haineux, M. Bryan estime qu'ils ont tout de même des effets significatifs sur la communauté.

Ce type de crimes n'est pas un phénomène entièrement nouveau.

Pamela Yoshida se souvient de plusieurs cambriolages et autres incidents à la Toronto Buddhist Church, où elle va depuis qu'elle est petite et où elle est maintenant assistante administrative.

En 2005, lorsque la Toronto Buddhist Church a déménagé de la rue Bathurst à un nouvel emplacement à North York, ces cambriolages ont cessé, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La Toronto Buddhist Church est maintenant située à North York. Photo : offerte par la Toronto Buddhist Church

Elle ajoute que les récents incidents ont incité certains membres de sa communauté à se demander si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Un d’eux a suggéré d’installer une pancarte annonçant : Nous ne gardons pas d'argent à l'intérieur du bâtiment , dit-elle.

Mme Yoshida ne pense pas que cela soit nécessaire.

Nous devrions être ouverts et accueillants envers tout le monde , déclare-t-elle. Si quelqu'un veut entrer ici par effraction, c'est leur conscience [qui est en jeu].

Ne pas se fier seulement aux policiers

Les policiers des différentes régions ont ouvert des enquêtes. Mais M. Bryan estime malheureusement que la responsabilité incombe aux lieux de culte de se défendre.

Il est souvent difficile de prévenir strictement à l’aide de la police , observe-t-il.

Si la communauté veut avoir des moyens efficaces d'empêcher ce genre de choses de se produire, elle doit en défrayer les coûts. Peut-être peut-on installer des clôtures, des portes ou des caméras.

De son côté, Mme Lhamo souligne qu'il est également important pour la communauté de faire ce qu'elle fait de mieux : aimer.

Ces incidents nous encouragent à diffuser les valeurs de notre tradition bouddhiste, enracinée dans la sagesse et la compassion , conclut-elle.