Une femme de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a dû quitter son logement dans une résidence pour personnes âgées autonomes, à cause de rénovations.

Après avoir été déboutée par le Tribunal sur la location de locaux d'habitation et la Cour du Banc du Roi, elle refuse de baisser les bras.

J'adore le monde âgé. C'est tous mes amis. C'était ma famille. Quand j'ai lâché ma maison, ils sont devenu ma famille , confie Ann Marie Lavigne, 68 ans.

Son logement comme entrepôt

Elle a perdu son appartement à la Résidence Ste-Thérèse, qui héberge une quarantaine de personnes âgées autonomes à Dieppe.

Tout a commencé en mars dernier. L'organisme à but non lucratif propriétaire de la résidence lui remet un avis d'expulsion. On doit faire des rénovations et l’appartement de Mme Lavigne doit être utilisé comme atelier et lieu d’entreposage pendant les travaux.

Elle s'adresse au Tribunal sur la location de locaux d'habitation. Il tranche en faveur du propriétaire.

Elle s'adresse ensuite à la Cour du Banc du Roi. L'issue est la même.

Ouvrir en mode plein écran La Résidence Ste-Thérèse est située à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Quelques jours pour partir

L’avis reçu à la résidence lui donnait 30 jours pour déménager. Après la décision de la Cour du Banc du Roi, elle avait cinq jours pour partir.

Publicité

J'ai fini par aller chez une amie, une bonne amie. Je demeure là maintenant, ça fait deux mois , poursuit-elle. Elle a deux beaux chats et je suis allergique aux chats, alors il faut que je me trouve une autre place à vivre.

Ce n'est pas simple dans un marché comme celui de Moncton, où les loyers sont de plus en plus élevés. Ann Marie Lavigne payait 675 $ par mois et ne peut pas se permettre beaucoup plus.

Elle demande l'intervention de la ministre

Elle demande que Jill Green, la ministre de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick ( SHNB ), intervienne pour ordonner son retour à la résidence Sainte-Thérèse.

Par écrit, la Société d'habitation indique que la ministre n'accorde pas d'entrevue sur des cas précis.

Le propriétaire a décliné une demande d’entrevue. Par courriel, la directrice générale de la Résidence Ste-Thérèse, Gisèle Steeves, a indiqué avoir suivi toutes les procédures requises.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano