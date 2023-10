Des sages-femmes de l’Estrie craignent de perdre leur autonomie professionnelle

Des sages-femmes de l'Estrie dénoncent les modifications à leur professions qui sont proposées dans le projet de loi 15.

Il s'agit de cette réforme présentée au printemps dernier par le ministre de la Santé Christian Dubé et qui mènerait entre autres à la création de l'Agence Santé Québec.

Le travail des sages-femmes scruté par les médecins, dentistes et pharmaciens Le projet de loi 15 propose notamment d'abolir les conseils, composés de sages-femmes, présentement responsables d'évaluer le travail de ces professionnelles. Ils seraient remplacés par le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. C'est l'ensemble de ces professionnels qui devraient alors contrôler et apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes posés par tous ces professionnels, dont les des sages-femmes. Ce conseil serait d'ailleurs chapeauté par un directeur médical.

Le Regroupement des sages-femmes du Québec s'inquiète des dérives qui pourraient être associées à cette nouvelle structure. Elles estiment que leur influence risque d'être bien faible dans ce conseil où siègeraient au moins 4 médecins et une seule sage-femme.

La sage-femme Maude Bergeron pratique dans le secteur de Granby, où 80 % des femmes qu'elle accompagnent choisissent d'accoucher à domicile.

J'ai peur que la pratique sage-femme soit complètement dénaturée.

Publicité

Elle s'inquiète de voir son travail évalué par des médecins qui en connaissent bien peu sur son type de pratique.

Les médecins qui font des accouchements ne font pas d'accouchements à domicile au Québec. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'un dossier de sage-femme qui doit être révisé pour un accouchement à domicile va l'être par tous ces professionnels-là, qui ne font pas d'accouchements à domicile , déplore-t-elle.

Depuis 1999, les sages-femmes font partie intégrante du réseau public de santé en pratiquant des accouchement à domicile, à l'hôpital ou en maison de naissance et se soumettent au code de déontologie de l'Ordre des sages-femmes du Québec.

Des familles de l'Estrie inquiètent

En Estrie, une centaine de familles membres du comité des usagers de la maison de naissance de l'Estrie prépare une mobilisation pour empêcher l'adoption de cet aspect du projet de loi 15.

Cindy Pétrieux est membre de ce comité. Elle a accouché à domicile avec une sage-femme et craint que son expérience aurait été différente si elle avait été suivie par un médecin.

Si ma sage-femme avait suivi les recommandations de mon médecin, elle n'aurait pas pu me suivre dans ma décision d'accoucher à domicile.

Publicité

Cindy Pétrieux avait pris la décision de faire un accouchement vaginal après une césarienne (AVAC) pour la naissance de son troisième enfant. Elle avait aussi choisi de donner naissance à domicile. Alors que son médecin estimait qu'il vaudrait mieux accoucher à l'hôpital dans sa condition, sa sage-femme l'a accompagnée dans sa décision.

Dans la philosophie sage-femme, il y a vraiment la notion de responsabilité partagée, sur les décisions qu'on prend en cours de grossesse et de notre accouchement, alors que les médecins, ils ont une approche par la gestion du risque. C'est deux approches qui sont complètement différentes , explique-t-elle.

On les entend nos médecins, quand on va faire des dépistages à l'hôpital, qu'il y a des critiques envers nos propres sages-femmes et on se dit que si elles sont sous leur autorité, qu'est-ce qui va se passer ?

Personne ne souhaite diminuer le rôle des sages-femmes , dit le ministère de la Santé

Par courriel, le cabinet du ministre de la Santé a indiqué à Radio-Canada qu'il reconnaît l ’apport des sages femmes dans notre réseau de la santé et [qu'ils veulent] justement leur faire une plus grande place.

Soyons clairs, toutes les femmes pourront accoucher à l’endroit qu’elles veulent. Personne ne souhaite diminuer le rôle des sages-femmes au sein de Santé Québec, ni de dénaturer leur rôle.

Ce qu’on souhaite c’est que l’ensemble des professionnels de la santé puissent travailler ensemble et non plus en silo. Il est donc normal que les professionnels travaillent et prennent les décisions de nature clinique ensemble pour le bien des patients , précise le cabinet du ministre. Il affirme d'ailleurs que de nouvelle responsabilités seront confiées aux sages-femmes, comme celle d'admettre et de donner des congés à l’hôpital, sans passer par un médecin.

La sage-femme Maude Bergeron n'est pas rassurée par cette mise au point du ministère de la Santé. Elle continue de s'inquiéter du faible poids qu'auront les sages-femmes lors des prises de décision.

Elle déplore que les amendements au projet de loi 15, proposé par les sages-femmes n'ont pas été adoptées, d'où la décision de se tourner vers la population pour faire état de cet enjeu.

Maude Bergeron souligne d'ailleurs que le temps presse, puisque le e ministre affirme vouloir faire adopter ce projet de loi cet automne et n'exclut pas la possibilité de recourir au bâillon pour y arriver.