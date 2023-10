À Surrey, des sikhs réclament une enquête publique sur la mort de Hardeep Singh Nijjar

Des membres de la communauté sikhe rassemblés samedi au temple où Hardeep Singh Nijjar a été assassiné à Surrey, en banlieue de Vancouver, réclament que le gouvernement canadien mandate une enquête publique indépendante sur ce meurtre.

Les centaines de personnes qui ont rempli le temple Guru Nanak de Surrey, dont des dirigeants de la communauté et des conseillers en politique venus d’autres villes, ont aussi réclamé la création d’un registre d’agents étrangers, et l’expulsion immédiate du haut-commissaire de l'Inde au Canada.

Ces réclamations doivent être envoyées au bureau du premier ministre Justin Trudeau dans les 24 heures après la rencontre.

La tension était palpable alors que certaines personnes présentes ont expliqué qu’elles ne se sentent plus en sécurité dans leurs communautés, en tant que personnes portant un turban.

Ceci est tellement troublant pour nous. Ceci n’aurait pas dû se passer dans notre pays. Nous savons que ce genre d’événement a lieu en Inde et au Pendjab, mais même au Canada maintenant nous ne nous sentons plus en sécurité , dit Navjot Singh, un membre de la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Navjot Singh, à droite, dit qu'en tant que personne sikhe, il ne se sent plus en sécurité au Canada. Photo : Radio-Canada

Un autre participant, Teghveer Kaur, a abondé dans le même sens. Les gens venaient au Canada pour se réfugier dans un pays sécuritaire; mais maintenant, nous ne sommes plus en sécurité nulle part sur la planète.

La rencontre s’est voulue un moment exutoire où la communauté a pu discuter des façons de répondre à ce qu’elle considère être une menace de la part de l’Inde.

Concernant l’assassinat, que savaient les agences canadiennes et les forces de l’ordre au Canada , s'est interrogé Prabjot Singh, du projet Panth-Punjab, une plateforme numérique. Nous savons qu’un avertissement a été donné à Hardeep Singh [Nijjar] et à d’autres militants, il y a plus d’un an, et pourtant l’assassinat est allé de l’avant. Donc quelle est la responsabilité ou la culpabilité au niveau des agences canadiennes?

Le 18 juin, Hardeep Singh Nijjar, un citoyen canadien, a été abattu par balles dans le stationnement du temple. Le gouvernement canadien dénonce le rôle potentiel du gouvernement indien, une allégation que l’Inde rejette catégoriquement.

Depuis cet assassinat, d’autres militants sikhs au Canada et aux États-Unis disent avoir reçu des avertissements des forces de l’ordre que leur vie est potentiellement en danger. Comme M. Singh Nijjar, ces gens promeuvent la création d’un état indépendant sikh en Inde qui serait nommé Khalistan.

Plus des personnes parlent publiquement de ce genre d’avertissements, plus nous nous rendons compte de l’ampleur de l’intimidation et des actes de violence commis par l’Inde sur le territoire canadien , considère Jatinder Singh Grewal, un représentant l’organisme Sikhs for Justice qui a participé à la rencontre.

Avec les informations de Janella Hamilton