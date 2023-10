L’organisme Cohesia, anciennement Dialogue NB, cesse ses activités

C’est la fin de la route pour l’organisme Cohesia, anciennement connu sous le nom de Dialogue NB. Après quelques années tumultueuses marquées par la baisse du financement public et des changements de mission, les dirigeants ont décidé de mettre la clé dans la porte.

Le conseil d’administration de Cohesia – un organisme à but non lucratif voué à favoriser la cohésion sociale – a pris cette décision en août dernier. Ses activités ont officiellement cessé vendredi.

Dans son ultime rapport annuel, dévoilé la veille, on peut lire que les dernières années ont été particulièrement difficiles. En plus des impacts de la pandémie de COVID-19, l’organisme a dû faire face à la diminution du financement public.

L’année 2022-2023 résonne donc comme une année de belles réalisations, mais aussi comme une année de gestions de crises sur tous les plans, ponctuées de décisions dures mais nécessaires.

Au cours des dernières années, Dialogue NB a revu deux fois sa mission et a tenté de diversifier ses sources de revenus. Ses dirigeants ont aussi procédé à des compressions pour réduire ses dépenses et tenter de s'accrocher.

Ouvrir en mode plein écran Le président du conseil d'administration de Cohesia, Jason Alcorn, a pris la parole jeudi lors d'un événement en ligne. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Selon le président du conseil d’administration, Jason Alcorn, il a presque fermé ses portes dès l’été 2022 en raison des difficultés financières. Il a finalement tenu le coup un an de plus grâce à une réorganisation.

Publicité

Cela n’a malheureusement pas suffi : en regard de nos états financiers, nous n’avons pas d’autres choix aujourd’hui que de procéder à la cessation de nos activités , dit-il dans le rapport annuel.

Lors d’un événement organisé sur Zoom afin de souligner la fin des activités de Cohesia, jeudi après-midi, Nadine Duguay-Lemay a pris la parole.

Elle s’est adressée aux administrateurs, aux employés et aux partenaires pour les remercier de leur contribution au cours des dernières années. Elle a salué la décision du conseil d’administration de mettre fin aux activités de Cohesia.

Je salue vraiment votre courage pour avoir pris cette dure décision. Être leader, c’est tout à fait reconnaître lorsqu’il faut prendre de telles décisions. Et dans l'absence d’un modèle de financement viable, c’est mieux de tirer sa révérence de façon ordonnée et qui fait écho aux valeurs organisationnelles.

Les projets et programmes légués à d'autres organismes

Ouvrir en mode plein écran Nadine Duguay-Lemay lors de l'événement en ligne, jeudi dernier, sur Zoom. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Cohesia a légué ses projets et initiatives à six organismes à but non lucratif, dont le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne.

Publicité

Une transition qui met en quelque sorte un baume sur la dissolution de Cohesia, a affirmé le trésorier de son conseil d’administration, Gilles Deveaux.

Ç’a été des montagnes russes, avec des hauts et des bas, deux pivots au cours des quelques dernières années. C’est sur une note triste que ça se termine. Mais je suis content que ça n'ait pas été pour rien. Quelqu’un va reprendre le flambeau , a-t-il dit jeudi lors de l’événement numérique.

Radio-Canada Acadie a demandé une entrevue avec Nadine Duguay-Lemay et avec Jason Alcorn. La directrice des communications et partenariats de Cohesia, Florence Gouton, a refusé notre demande.

Conformément au communiqué que vous avez reçu, aucune entrevue ne sera accordée par respect pour l’équipe, qui fait aujourd’hui face avec courage à cette situation difficile , a-t-elle indiqué par courriel.

Dialogue NB : une histoire qui remonte à 1989

Ouvrir en mode plein écran Dialogue NB a été créé en 1990, dans la foulée d'une conférence organisée par le gouvernement de Frank McKenna. Dans cette image d'archives, un intervenant présente le logo de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

L’histoire de Dialogue NB remonte à la toute fin des années 1980, alors que le Nouveau-Brunswick était ébranlé par la montée de l’anti-bilinguisme et du parti Confederation of Regions (CoR).

Le 23 novembre 1989, le gouvernement libéral de Frank McKenna a organisé une conférence à Fredericton nommée Dialogue NB, co-présidée par un ancien archevêque anglican anglophone et par l’autrice acadienne Antonine Maillet.

Frank McKenna ainsi que ses prédécesseurs Richard Hatfield et Louis J. Robichaud ont prononcé des discours lors de l’événement.

Par la suite, un comité citoyen permanent nommé Dialogue NB a été mis sur pied afin de faire du pouce sur cette conférence. Frank McKenna lui a accordé des fonds publics et a annoncé sa création le 28 février 1990.

Ce comité s’est donné comme objectif d’amener les anglophones et les francophones à se parler. Le rapprochement des deux communautés de langues officielles a été sa raison d’être pendant les décennies suivantes.

Un pivot vers la « cohésion sociale »

En février 2018, Nadine Duguay-Lemay est devenue la PDG de Dialogue NB. Elle a piloté une transformation de l’organisme.

Dialogue NB a alors pris ses distances de sa première raison d’être – soit les relations entre anglophones et francophones – et a élargi son champ d’action afin d’y inclure notamment les nouveaux arrivants et les autochtones.

L’organisme s’est donné comme mission de promouvoir et célébrer la cohésion sociale par la compréhension, le respect et l'harmonie entre tous les Néo-Brunswickois.

Dialogue NB a vu son financement public diminuer de façon dramatique au cours des quelques années suivantes. Un coup dur à encaisser, puisque les subventions gouvernementales représentaient une partie écrasante de son budget.

Au cours de l’année financière 2019-2020 et 2020-2021, il a reçu respectivement 357 710 $ et 435 000 $ du gouvernement provincial. Financement qui n’a pas été renouvelé lors des années suivantes, si l’on se fie aux banques de données publiques.

Dialogue NB a tenté de diversifier ses sources de revenus, notamment en créant une division nommée Dialogue Communication, qui offrait des services de relations publiques payants. Cela a fait grincer des dents dans le secteur privé.

En janvier 2023, un autre coup de barre a été donné par les dirigeants de l’organisme. Dialogue NB est devenu Cohesia et s’est donné comme objectif de prendre de l’expansion à l’échelle nationale.