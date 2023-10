Des biologistes s’inquiètent de la mort prématurée de plusieurs bébés macareux moines, un oiseau emblématique de Terre-Neuve-et-Labrador.

À la réserve écologique de Witless Bay, dans la péninsule d’Avalon, peu de jeunes macareux ont été observés cette année.

Parmi ceux qui ont été aperçus, beaucoup étaient plus petits qu’ils devraient l’être à leur âge.

Ils n’avaient que la peau sur les os. Ils sont morts de faim , se désole Sabina Wilhelm, biologiste de la faune chez Environnement et Changement climatique Canada.

Des tests ont déterminé que la cause de la mort n’était pas la grippe aviaire.

De jeunes macareux moines ont été retrouvés morts dans la réserve écologique de Witless Bay, à Terre-Neuve. Photo : Gracieuseté de Sabina Wilhelm

Parmi les hypothèses pouvant expliquer ces décès, on évoque le peu d’accès à la nourriture.

Le capelan compte pour environ la moitié de l'alimentation des macareux, mais ces oiseaux mangent aussi du hareng et du lançon.

Puisque l’océan se réchauffe, pêcher devient de plus en plus difficile pour ces oiseaux. Les poissons comme le capelan se cachent plus profondément dans l'océan pour rester au frais. Or, les macareux ne peuvent plonger qu’à 50 mètres de profondeur.

La mort récente de jeunes oiseaux est préoccupante, dit Sabina Wilhelm. Toutefois, la population de macareux moines demeure robuste avec plus de 300 000 couples nicheurs dans la réserve écologique de Witless Bay.

Puisque ces oiseaux vivent environ 25 ans, une saison où il y a une forte mortalité chez les juvéniles n’est pas catastrophique pour la survie de l’espèce dans son ensemble.

Sabina Wilhelm est biologiste de la faune chez Environnement et Changement climatique Canada. Photo : CBC / Chris O'Neill-Yates

La question des macareux mène logiquement à la santé des populations de capelans. Selon le système de classification du ministère des Pêches et des Océans, le stock de capelan se situe dans la zone critique.

Pourtant, le quota de pêche commerciale s'élevait à 14 533 tonnes en 2023.

Cette année, la livre de capelans s'est vendue 0,16 $, ce qui a rapporté 4,5 millions de dollars aux pêcheurs de la région.

La suspension de la pêche commerciale du capelan à Terre-Neuve-et-Labrador est d’ailleurs demandée par des scientifiques.

La pollution lumineuse menace aussi les oiseaux de mer

Ian Jones, biologiste de l’Université Memorial spécialisé en oiseaux de mer, compte parmi ceux qui se disent préoccupés par les effets de la pêche au capelan sur l’écosystème tout entier.

La survie à long terme des oiseaux marins est menacée, dit-il, par une accumulation de facteurs : la pêche commerciale, les filets de pêche dans lesquels s’empêtrent des oiseaux, le réchauffement des eaux et la pollution lumineuse.

La lumière artificielle est depuis longtemps un danger pour les macareux moines et d’autres oiseaux marins.

Ces oiseaux de mer, qui ont évolué pour survivre dans un des environnements les plus inhospitaliers sur Terre, sont complètement désorientés par la lumière artificielle , explique Ian Jones. Ils ne peuvent pas retrouver la mer et se retrouvent bloqués à l’intérieur des terres, où un grand nombre meurt.

Les jeunes macareux moines sont attirés par les établissements humains côtiers et s’aventurent là où ils n’iraient pas autrement. Les oiseaux de mer qui migrent pendant la nuit se perdent en se fiant aux lumières artificielles, ce qui les met en danger d’épuisement, d’attaques par des prédateurs ou de collision avec des bâtiments.

Les Nations unies ont d’ailleurs qualifié la pollution lumineuse de menace grandissante et considérable pour la faune marine puisqu'elle cause la mort de millions d’oiseaux sur la planète.