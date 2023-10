La saison de chasse 2023 marquée par des changements et la chaleur

La saison de chasse est officiellement ouverte en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent depuis samedi, avec la chasse à l’arbalète et à l’arc. L’année 2023 est marquée par des changements importants, notamment en ce qui a trait à la femelle orignal, qu’il est interdit de récolter dans la zone 2.

La chasse permissive du mâle, de la femelle et du veau, habituellement autorisée un an sur deux dans le secteur, aurait dû être de retour cette année, mais le gouvernement provincial en a décidé autrement.

C’est en raison d’une diminution de la ressource que cette interdiction, appelée à être revue en 2024 et 2025, est en vigueur cette saison au Bas-Saint-Laurent.

La [zone] 2 faisait partie d’une région problématique. La population avait chuté de presque 11 %. Il fallait trouver une façon de tenir ça à flot, au moins jusqu’au prochain plan de gestion , explique le président régional de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Alain Poitras.

M. Poitras précise d’ailleurs que ce plan est attendu en 2026. La Fédération plaide d'ailleurs pour une meilleure gestion des orignaux.

Les inventaires aériens indiquent une diminution de la population d’orignaux. Dans la zone 2, il est interdit de chasser la femelle dans l’ensemble de la zone et interdit de chasser la femelle et le veau dans les zones d’exploitation contrôlée (ZEC) pour la saison 2023.

Source : site web du gouvernement du Québec

La diminution du cheptel d’orignaux suscite d’ailleurs de l’inquiétude dans l’Est-du-Québec. Les gestionnaires de 10 territoires fauniques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont lancé un cri du cœur à ce sujet l’hiver dernier.

Dix territoires fauniques de la zone 2 de chasse lancent un cri du cœur pour la protection de la femelle orignal.

Il est à noter que le statu quo demeure dans la zone 1 avec des tirages au sort en ce qui a trait à la chasse à la femelle orignal.

Attention à la chaleur

Les températures particulièrement chaudes cette année pourraient rendre la conservation du gibier plus difficile. Alain Poitras estime que les chasseurs commencent à être habitués à cette situation , mais qu’elle peut représenter un défi, notamment pour les néophytes. L’an dernier, il a eu connaissance de chasseurs qui ont dû faire une croix sur leur gibier en raison d’une conservation inadéquate.

Tu ne peux pas le palanter longtemps dans le bois , admet M. Poitras. Il faut que tu sortes ça [de la forêt] et que tu ailles [rapidement] mettre ça dans une chambre froide pour ne pas perdre ta viande .

Il admet que les places pour l’entreposer sont toutefois limitées, notamment durant la chasse à la carabine.

Eric Bourg est boucher et propriétaire de la boucherie artisanale Mimi Bourg à Carleton-sur-Mer.

En entrevue à l’émission Au cœur du monde plus tôt cette semaine, le boucher Éric Bourg, de la boucherie artisanale Mimi Bourg de Carleton-sur-Mer, indiquait qu’il constate des températures plus chaudes depuis trois ou quatre ans et qu’il en observe concrètement les effets pour les chasseurs. Il y en a de plus en plus qui ont des pertes de viande , déplore-t-il.

Les orignaux chauffent. Ça ne prend pas de temps qu’on le voie , résume M. Bourg. Une couleur verdâtre et une odeur caractéristique sont, selon lui, les principaux indices indiquant qu’une viande ne doit plus être consommée.

Le boucher Eric Bourg à l'œuvre (Photo d'archives)

Selon ce qu’il constate, plusieurs trucs sont toutefois utilisés par les chasseurs pour contrer la chaleur. Le transport du gibier très tôt le matin ou tard le soir en fait entre autres partie. Certains usent même d’ingéniosité pour éviter de perdre une bête qu’ils viennent d’abattre.

Je vois de plus en plus ça, des petits trailer avec l’air climatisé […] et une génératrice. Ça va même jusqu’au compresseur et à de petites chambres froides portatives qu’ils mettent sur des remorques.

Les temps chauds peuvent ainsi induire certaines dépenses pour les amateurs de chasse, constate Éric Bourg.

Des amendes plus salées

Dans un communiqué acheminé récemment, le gouvernement provincial précisait par ailleurs que des amendes plus salées attendent désormais ceux et celles qui ne se conforment par aux règles en vigueur.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a en effet annoncé une modification à la Loi sur la conservation et à la mise en valeur de la faune, adoptée en 2021.

Cette mesure permettra d'agir plus efficacement contre le braconnage et favorisera ainsi la conservation de la faune au Québec.

En vertu de ces récentes modifications, il en coûtera par exemple entre 500 et 1500 $ pour une première infraction à laquelle aucune sanction n’est assortie. Ce sera notamment le cas d’un chasseur qui a abattu une bête avec un moyen qui n’est pas permis ou qui se fait prendre avec, en sa possession, plus d’oiseaux d’une même espèce que le nombre autorisé.

Alain Poitras, président de la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs pour la région Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine (Photo d'archives)

Une amende se situant entre 1500 et 4500 $ sera quant à elle imposée lors d’une récidive survenant dans les 5 ans suivant une première condamnation.

Ces modifications sont saluées par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, qui espère qu’elles dissuaderont les braconniers.

Quant à moi, ce n’est pas encore assez. Ils devraient encore les augmenter pour être sûrs que lorsqu’il y en a un qui va se faire pogner, ça donne une leçon aux autres.

Québec prévient toutefois que les quelques infractions à caractère technique étant le plus souvent commises par inadvertance de la part de la relève et ne présentant pas d'enjeux de conservation ne sont pas touchées par ces augmentations afin de ne pas décourager les apprentis chasseurs.

Ainsi, l’amende de 250 $ est maintenue en ce qui a trait au non-port du dossard et à l’omission d’apposer immédiatement à l’animal abattu son coupon de transport.