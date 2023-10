Une Journée internationale pour sensibiliser la population aux besoins des aînés

La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue profite du premier octobre pour rappeler la place de plus en plus importante qu'occupent les aînés dans la société.

Le premier octobre coïncide en effet avec la Journée internationale des aînés placés sous le thème cette année Bien vieillir, un heureux défi .

Le président de la TRAAT Ghyslain Bergeron tient à souligner que cette journée est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des personnes âgées.

C'est surtout souligné par différents organismes communautaires et aussi on a une Table locale de concertation des aînés dans chacune des localités de la région qui font des activités pour les aînés et pour la population en général, parce qu'il faut aussi sensibiliser la population qu'effectivement, c'est tout le monde qui va vieillir un jour , rappelle le responsable.

Il indique que la population des personnes âgées va en grandissant et que parfois, les services ne sont pas tous adaptés aux besoins de cette frange de la société, notamment en région éloignée.

En région, c'est quand même difficile, surtout dans les milieux ruraux. Les personnes qui ont vécu sur une ferme au fond d'un rang, elles n'ont pas nécessairement de facilités pour le transport, surtout quand elles sont âgées de plus de 80 ans. Parfois, leurs enfants ne sont pas disponibles, ils n'ont pas nécessairement d'amis pour les accompagner, ça devient un défi pour les aînés de pouvoir se transporter, se rendre à des rendez-vous de santé, chercher différentes choses pour des besoins personnels [...] Les régions sont défavorisées pour les services aux aînés , soutient Ghyslain Bergeron.

On centralise tous les centres d'hébergement et de soins de longues durées dans les villes, donc on ne peut pas nécessairement rester dans un village, si on reste dans son village ou dans sa ferme, ou encore dans sa résidence, ça devient difficile d'avoir accès à des services , ajoute le responsable.

Ghyslain Bergeron parle de l'importance d'améliorer les conditions de vie des aînés pour bien vieillir.

Il cite notamment l'accès aux services de santé, un revenu décent, un hébergement adéquat et des places en CHSLD.

Selon l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, les personnes âgées de 65 ans et plus vont composer plus du quart de la population de l'Abitibi-Témiscamingue en 2028.

Les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec indiquent que la population des aînés dans la province qui était de 20 % en 2021 devrait atteindre 26 % en 2041.