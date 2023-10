Six types de prescriptions supplémentaires disponibles en pharmacie en Ontario

À compter du 1er octobre, les pharmacies ontariennes sont autorisées à procurer des prescriptions pour six nouvelles affections médicales, qui s'ajoutent à la liste de 13 autres accessibles depuis le 1er janvier.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a annoncé dimanche cette extension du pouvoir de prescription des pharmaciens par voie de communiqué. Cette annonce concrétise l'intention affichée par le gouvernement provincial lors de la présentation du budget en mars dernier.

Les pharmaciens peuvent dorénavant prescrire un traitement contre l’acné, les aphtes, l’érythème fessier, les infections à levures, les vers parasitaires et les nausées et vomissements pendant la grossesse.

En élargissant la liste des maladies courantes que les pharmaciens peuvent traiter, les gens bénéficieront désormais d'un accès plus rapide et plus pratique aux soins dont ils ont besoin, plus près de chez eux, tout en contribuant à réduire davantage les temps d'attente dans nos cliniques et hôpitaux communautaires , a souligné la ministre Jones.