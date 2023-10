L’Université de Sherbrooke laisse toute la place aux microbrasseries

L'Université de Sherbrooke est la première au pays à ouvrir ses portes exclusivement aux microbrasseries durant ses matchs de football du Vert et Or.

L'établissement exclut ainsi les gros joueurs de l'industrie de la bière dans l'objectif d'encourager les entreprises d'ici, particulièrement en contexte d'urgence climatique.

On a toujours été une université qui a prétendu être parmi les meilleures en développement durable. Ça s'inscrit donc dans notre plan d'approvisionnement responsable, l'achat local , a fait savoir la vice-rectrice au développement durable de l'Université de Sherbrooke, Denise Rémillard.

C'est à la suite d'un appel d'offres public que des microbrasseries ont manifesté leur intérêt à la direction des sports de l'université. Précisément, quatre entreprises ont répondu présentes. Il s'agit de la microbrasserie Belle Gueule de Montréal, la Memphré de Magog, le Refuge des Brasseurs de Sherbrooke et 11 comtés de Cookshire-Eaton.

Cette décision de l'université de confier à des microbrasseries la vente de bière lors des matchs de football est d'une importance capitale pour cette industrie à la croisée des chemins.

Avec le contexte macro-économique, c'est évident que tout le monde ne sait pas trop comment analyser la situation, on est prudents dans nos décisions puisque le marché change rapidement , a ajouté le copropriétaire des 11 Comtés, Sébastien Authier.

À une époque où les microbrasseries se multiplient toujours à grande vitesse, un tel partenariat avec l'Université de Sherbrooke est précieux pour les entrepreneurs.

On trouve que dans le marché, ça devient de plus en plus difficile de percer