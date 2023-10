Un jeune de 17 ans est décédé à la suite d’un accident de la route survenu à Memramcook dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi à 1 h 20, le détachement de la GRC de Sackville, le Service d’incendie de Memramcook et Ambulance Nouveau-Brunswick ont répondu à un appel d’urgence à la suite d’un accident de la route.

D’après les policiers, le passager du véhicule, un jeune homme de Moncton âgé de 17 ans, est décédé sur place des suites de ses blessures.

L’accident serait survenu après que le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et s’est écrasé dans le fossé.

La GRC croit qu’un autre véhicule a pu être impliqué dans cette affaire.

Elle demande à quiconque ayant été témoin de l’incident de communiquer avec elle.

Les forces de l’ordre sont notamment à la recherche d'images provenant de caméras de surveillance de toute personne qui se retrouvait dans le secteur de la route 106 à Memramcook entre jeudi 21 h 30 et 1 h, le vendredi 29 septembre.

Les citoyens des rues Saint-Thomas et Grand Pré et ceux vivant sur la route 106, entre les intersections de la rue Saint-Thomas et la route Anderson Mill Road, à Upper Dorchester, sont aussi priés de communiquer avec la GRC au 506-364-5023 s’ils détiennent des renseignements portant sur l’accident.