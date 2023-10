La sécheresse bouleverse la vie d’habitants de Manaus, au Brésil

Non loin du lieu emblématique et hautement touristique de la rencontre des eaux noires du Rio Negro et marron du Solimoes, deux des principaux affluents de l'Amazone, un lac a cédé la place à une vaste étendue de terre craquelée.

Seul un petit ruisseau subsiste à l'endroit où se trouvait le lac Lago do Aleixo. Un symbole fort de la gravité de la sécheresse exceptionnelle qui touche actuellement l'État d'Amazonas (nord) et sa capitale Manaus, principale métropole de l'Amazonie brésilienne.

Sur le mince filet d'eau, un homme torse nu pousse péniblement un canot sur lequel il transporte un réfrigérateur. L'eau lui arrive à peine au niveau du genou. Tout autour, on peut apercevoir l'orée de la plus grande forêt tropicale de la planète.

Maria Auxiliadora da Silva, retraitée de 62 ans, tente de s'équilibrer sur un tronc d'arbre couché sur le sol, pour éviter de s'enfoncer dans la boue près du ruisseau en rentrant chez elle, chargée d'un lourd sac en plastique.

On a nulle part où aller, donc on reste ici, jusqu'à ce que l'eau revienne , dit-elle à l' AFP , contemplant avec tristesse sa maison flottante en bois échouée dans la vase. Avant, elle se tenait bien [en flottant sur le lac], maintenant elle est tout abîmée , raconte cette métisse aux cheveux frisés et grisonnants noués en chignon.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement de l'Amazonas a déclaré l'état d'urgence environnementale le 12 septembre en raison du grand nombre d'incendies et de la forte sécheresse dans les rivières, ce qui affecte la navigation et la distribution de nourriture à l'intérieur de l'État. Photo : Getty Images / MICHAEL DANTAS

Tout autour, de nombreuses embarcations sont également bloquées. Un grand bateau de transport de passagers à deux étages censé transporter des dizaines de passagers penche clairement sur le côté. Son nom : Vitória de Jesus (victoire de Jésus).

Graciete Abreu, agricultrice de 47 ans, vend ses légumes dans un marché du quartier Colonia Santo Aleixo, près du lac, à une vingtaine de kilomètres à l'est du centre-ville de Manaus.

Pour transporter ses denrées, depuis sa petite ferme sur les rives du Rio Negro, il lui suffit habituellement de naviguer à bord d'une petite barque. Mais depuis la sécheresse, elle doit marcher plusieurs heures pour atteindre sa destination.

On amène la barque jusqu'à l'endroit où il reste de l'eau, on la traîne un peu et on finit par l'abandonner pour terminer le trajet à pied.

Selon cette femme noire qui porte une casquette bleue avec des pans de tissus qui protègent sa nuque du soleil, au-delà du préjudice matériel, la sécheresse a également des effets psychologiques , à la vue du paysage défiguré

Ce spectacle désolant est également visible à Marina do Davi, un des principaux ports fluviaux de Manaus, où des dizaines d'embarcations sont échouées dans la boue.

Je travaille dans le transport fluvial et la plupart de mes bateaux sont inutilisables.

Vendredi, le gouverneur Wilson Lima a décrété l'état d'urgence dans 55 communes de l'Amazonas, dont Manaus.

Les autorités locales ont également pris une série de mesures pour venir en aide aux populations touchées, avec notamment la distribution de 50 000 paniers-repas.

Ouvrir en mode plein écran Les autorités ont déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse, l'une des pires jamais enregistrées. Photo : Getty Images / MICHAEL DANTAS

Jeudi, la ministre de l'Environnement, Marina Silva, avait déjà annoncé l'envoi par le gouvernement fédéral d'une aide humanitaire d'urgence face aux risques pour l'approvisionnement en nourriture, en eau potable, ainsi qu'en produits d'hygiène et en médicaments .

Dans l'Amazonas, État peuplé de 4 millions d'habitants, dont un grand nombre d'indigènes, le niveau extrêmement bas des cours d'eau a provoqué la mort de plusieurs milliers de poissons et de dizaines de dauphins roses d'Amazonie.